USD 1.7000
EUR 1.8669
RUB 1.9776
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией
Новость дня
Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

Протесты в Израиле: «Остановите геноцид в Газе»

видео
00:03 989

В четверг, 10 апреля, в израильском городе Хайфа полиция арестовала 23 антивоенных демонстранта во время акции против продолжающегося наступления Израиля на Газу.

Представитель правоохранительных органов заявил, что демонстранты не прислушались к призывам офицеров разойтись и «несли плакаты и скандировали призывы против действий Израиля в войне в Газе».

На видео, размещенном в социальных сетях во время демонстрации, запечатлена небольшая группа протестующих, держащих плакаты на иврите, арабском и английском языках, среди которых есть призывы «Прекратить бомбардировки гуманитарных грузов» и «Остановить геноцид».

Через несколько минут после объявления демонстрации незаконной полицейские сорвали плакаты протестующих и начали силой арестовывать нескольких человек из толпы.

Протесты в Израиле: «Остановите геноцид в Газе»
Протесты в Израиле: «Остановите геноцид в Газе» видео
00:03 990
Трамп скоро может поехать в Турцию
Трамп скоро может поехать в Турцию
10 апреля 2025, 22:25 1928
После Трампа и Европа повернулась к Украине задом
После Трампа и Европа повернулась к Украине задом новый поворот
10 апреля 2025, 21:06 4552
Алиев посылает четкий сигнал Брюсселю
Алиев посылает четкий сигнал Брюсселю наш комментарий
10 апреля 2025, 17:25 5076
США хотят заработать на российской нефти
США хотят заработать на российской нефти
10 апреля 2025, 21:35 1637
Пока Путин президент, ему Гаага не угрожает
Пока Путин президент, ему Гаага не угрожает
10 апреля 2025, 21:25 1583
Американские нефтегиганты усиливаются в Азербайджане
Американские нефтегиганты усиливаются в Азербайджане мы спрашиваем, они отвечают
10 апреля 2025, 20:42 3591
Переговоры Израиля и Турции в Баку: Нетаньяху благодарит Алиева
Переговоры Израиля и Турции в Баку: Нетаньяху благодарит Алиева все еще актуально
10 апреля 2025, 16:48 12007
Россия готовится к масштабному наступлению в Украине
Россия готовится к масштабному наступлению в Украине
10 апреля 2025, 20:57 2742
Жизнь без будущего
Жизнь без будущего наш мир
10 апреля 2025, 20:13 3365
Азербайджанские военные промаршируют по Красной площади
Азербайджанские военные промаршируют по Красной площади
10 апреля 2025, 20:28 3583

ЭТО ВАЖНО

Протесты в Израиле: «Остановите геноцид в Газе»
Протесты в Израиле: «Остановите геноцид в Газе» видео
00:03 990
Трамп скоро может поехать в Турцию
Трамп скоро может поехать в Турцию
10 апреля 2025, 22:25 1928
После Трампа и Европа повернулась к Украине задом
После Трампа и Европа повернулась к Украине задом новый поворот
10 апреля 2025, 21:06 4552
Алиев посылает четкий сигнал Брюсселю
Алиев посылает четкий сигнал Брюсселю наш комментарий
10 апреля 2025, 17:25 5076
США хотят заработать на российской нефти
США хотят заработать на российской нефти
10 апреля 2025, 21:35 1637
Пока Путин президент, ему Гаага не угрожает
Пока Путин президент, ему Гаага не угрожает
10 апреля 2025, 21:25 1583
Американские нефтегиганты усиливаются в Азербайджане
Американские нефтегиганты усиливаются в Азербайджане мы спрашиваем, они отвечают
10 апреля 2025, 20:42 3591
Переговоры Израиля и Турции в Баку: Нетаньяху благодарит Алиева
Переговоры Израиля и Турции в Баку: Нетаньяху благодарит Алиева все еще актуально
10 апреля 2025, 16:48 12007
Россия готовится к масштабному наступлению в Украине
Россия готовится к масштабному наступлению в Украине
10 апреля 2025, 20:57 2742
Жизнь без будущего
Жизнь без будущего наш мир
10 апреля 2025, 20:13 3365
Азербайджанские военные промаршируют по Красной площади
Азербайджанские военные промаршируют по Красной площади
10 апреля 2025, 20:28 3583
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться