Протесты в Израиле: «Остановите геноцид в Газе»

В четверг, 10 апреля, в израильском городе Хайфа полиция арестовала 23 антивоенных демонстранта во время акции против продолжающегося наступления Израиля на Газу.

Представитель правоохранительных органов заявил, что демонстранты не прислушались к призывам офицеров разойтись и «несли плакаты и скандировали призывы против действий Израиля в войне в Газе».

На видео, размещенном в социальных сетях во время демонстрации, запечатлена небольшая группа протестующих, держащих плакаты на иврите, арабском и английском языках, среди которых есть призывы «Прекратить бомбардировки гуманитарных грузов» и «Остановить геноцид».

Через несколько минут после объявления демонстрации незаконной полицейские сорвали плакаты протестующих и начали силой арестовывать нескольких человек из толпы.