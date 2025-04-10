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Принц Гарри внезапно приехал в Украину

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00:26 611

Младший сын короля Великобритании Карла III, принц Гарри, приехал в Украину, сообщила The Telegraph.

Герцог Сассекский посетил клинику во Львове, где лечатся раненые украинские военнослужащие.

Визит принца Гарри заранее не анонсировался.

Принц Гарри, несмотря на то что прекратил официально исполнять обязанности члена британской королевской семьи и переехал с семьей в США, продолжает активно поддерживать благотворительные проекты по всему миру.

С 2014 года по инициативе принца Гарри проводятся Invictus Games, которые можно считать аналогом Паралимпийских игр для военных, получивших ранение или инвалидность на службе.

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