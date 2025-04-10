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В Нью-Йорке вертолет упал в реку: есть погибшие

00:35 401

Вертолет потерпел крушение в Нью-Йорке и рухнул в реку Гудзон, отделяющую мегаполис от города Джерси-Сити (штат Нью-Джерси), сообщила полиция Нью-Йорка в X.

На борту находились пять пассажиров, включая детей, уточняет телеканал ABC News со ссылкой на источники. По его данным, три человека погибли.

Правоохранители добавили, что к месту крушения направляются службы экстренной помощи.

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