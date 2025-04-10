В Нью-Йорке вертолет упал в реку: есть погибшие
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Вертолет потерпел крушение в Нью-Йорке и рухнул в реку Гудзон, отделяющую мегаполис от города Джерси-Сити (штат Нью-Джерси), сообщила полиция Нью-Йорка в X.
На борту находились пять пассажиров, включая детей, уточняет телеканал ABC News со ссылкой на источники. По его данным, три человека погибли.
Правоохранители добавили, что к месту крушения направляются службы экстренной помощи.
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