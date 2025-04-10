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У Трампа разработали план присоединения Гренландии

00:58 179

Администрация президента США Дональда Трампа разработала и разослала соответствующим ведомствам указания по реализации инициативы о включении Гренландии в состав Соединенных Штатов, сообщил The New York Times правительственный источник.

Как утверждает источник, план предусматривает запуск масштабной информационной кампании, направленной на то, чтобы убедить население острова самостоятельно выступить за присоединение к США.

По данным другого собеседника издания, советники Трампа рассматривали возможность применения рекламных инструментов и активного продвижения в социальных сетях, чтобы сформировать благоприятное общественное мнение среди гренландцев относительно этой идеи.

NYT отмечает, что первые шаги по реализации плана, вероятно, уже предпринимаются. В частности, американские власти открыто заявляют, что Дания недостаточно заботилась о благополучии жителей Гренландии, подчеркивая, что только США способны обеспечить защиту острова от потенциальных угроз со стороны России и Китая. Трамп также утверждал, что Америка поможет гренландцам «разбогатеть».

Кроме того, администрация президента США изучает варианты экономического стимулирования жителей острова. Среди предложений — замена ежегодных субсидий от Дании, составляющих около 600 млн долларов, прямыми выплатами примерно в 10 тысяч долларов на каждого гренландца. Некоторые представители администрации Трампа, по данным NYT, полагают, что эти затраты могут окупиться за счет освоения богатых природных ресурсов Гренландии, включая редкоземельные элементы, медь, золото, уран и нефть.

The Washington Post ранее указывала, что экономическая выгода от разработки этих ресурсов остается под вопросом. Добыча может оказаться нестабильной, а суровые климатические условия региона усложняют проекты. К тому же власти Гренландии уже неоднократно отклоняли предложения о разработке месторождений.

Дональд Трамп ранее заявлял, что владение и контроль над Гренландией — это «абсолютная необходимость» и объяснял такую необходимость национальной безопасностью. Премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что «Гренландия не продается». О планах присоединения Гренландии Трамп говорил еще во время своего первого президентского срока, но тогда он получил отказ. В интервью NBC News 29 марта Трамп, говоря о планах присоединения острова, заявил, что «есть вероятность, что мы сможем сделать это без военной силы», но он «ничего не исключает».

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