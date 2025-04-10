В США самолет задел крылом борт с конгрессменами

Самолет авиакомпании American Airlines во время руления в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне задел крылом другой лайнер этой же авиакомпании. Как сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), данных о пострадавших не поступало.

Инцидент произошел в четверг около 12:45 по местному времени (20:45 по Баку), когда самолет, выполняющий рейс до Южной Каролины, при рулении задел крылом борт, направляющийся в Нью-Йорк. По данным авиакомпании, на борту первого лайнера находились 4 члена экипажа и 76 пассажиров, на борту второго - 4 члена экипажа и 67 пассажиров.

Столкнувшиеся самолеты Bombardier CRJ 900 и Embraer E175 были заменены для выполнения технической проверки. FAA также отмечает, что инцидент не повлиял на работу аэропорта.

Как передает газета The Washington Post, на борту одного из лайнеров находились конгрессмены Ник Лалота и Грэйс Мэн. Телеканал ABC News сообщает, что на рейсе также был конгрессмен Джош Готтхаймер. Как заявил Лалота в интервью ABC News, лайнер, в котором он находился, «ударило в правое крыло». По его словам, за ударом последовал громкий звук. Он также отметил, что увидел в иллюминатор, как «трясется крыло". Готтхаймер сказал, что "самолет сильно тряхнуло». «Было совершенно ясно, что в нас врезались», - добавил он.