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Северная Корея отправляет в Россию тысячи снарядов и ракет

01:15 521

Северная Корея помогает России и отправляет артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности. Об этом заявил командующий Индо-Тихоокеанским командованием ВС США Сэмюэл Папаро. Его слова приводит агентство Associated Press.

«Северная Корея отправляет в Россию «тысячи, возможно, сотни тысяч артиллерийских снарядов» и тысячи ракет малой дальности. Пхеньян ожидает получить поддержку противовоздушной обороны и ракет класса «земля-воздух», - сказал Папаро.

По его словам, такое сотрудничество является взаимовыгодным для РФ и КНДР, поскольку помогает этим двум странам поддерживать друг друга и компенсировать недостаток некоторых видов как оружия, так и других потребностей.

Кроме того, командующий Вооруженными силами США в Корее генерал Ксавье Брансон заявил, что Северная Корея отправляет боеприпасы и войска в Россию, одновременно усиливая свой собственный военный потенциал.

«Усилия Северной Кореи по разработке передового ядерного оружия и баллистических ракет «представляют прямую угрозу нашей родине и нашим союзникам», - добавил Папаро.

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