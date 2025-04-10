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Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией
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Ильхам Алиев и примирил Израиль с Турцией

Лига Европы: выиграла только команда, проигравшая «Карабаху»

Отдел спорта
01:39 531

Состоялись первые четвертьфинальные матчи в Лиге Европы и Лиге конференций.

В Лиге Европы единственную победу одержал норвежский «Буде-Глимт», который в основной стадии турнира проиграл дома «Карабаху» со счетом 1:2. Это была единственная победа чемпиона Азербайджана в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Результаты игр

Лига Европы

«Буде-Глимт» (Норвегия) - «Лацио» (Италия) - 2:0

«Лион» (Франция) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 2:2

«Тоттенхэм» (Англия) - «Айнтрахт» (Германия) - 1:1

«Рейнджерс» (Шотландия) - «Атлетик» (Испания) - 0:0

Лига конференций

«Легия» (Польша) - «Челси» (Англия) - 0:3

«Бетис» (Испания) - «Ягеллония» (Польша) - 2:0

«Целе» (Словения) - «Фиорентина» (Италия) - 1:2

«Юргорден» (Швеция) - «Рапид» (Австрия) - 0:1.

Ответные матчи пройдут 17 апреля.

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