Лига Европы: выиграла только команда, проигравшая «Карабаху»
Состоялись первые четвертьфинальные матчи в Лиге Европы и Лиге конференций.
В Лиге Европы единственную победу одержал норвежский «Буде-Глимт», который в основной стадии турнира проиграл дома «Карабаху» со счетом 1:2. Это была единственная победа чемпиона Азербайджана в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.
Результаты игр
Лига Европы
«Буде-Глимт» (Норвегия) - «Лацио» (Италия) - 2:0
«Лион» (Франция) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 2:2
«Тоттенхэм» (Англия) - «Айнтрахт» (Германия) - 1:1
«Рейнджерс» (Шотландия) - «Атлетик» (Испания) - 0:0
Лига конференций
«Легия» (Польша) - «Челси» (Англия) - 0:3
«Бетис» (Испания) - «Ягеллония» (Польша) - 2:0
«Целе» (Словения) - «Фиорентина» (Италия) - 1:2
«Юргорден» (Швеция) - «Рапид» (Австрия) - 0:1.
Ответные матчи пройдут 17 апреля.