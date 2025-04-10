Лукашенко: «Автопром России и Беларуси достигнет уровня Mercedes»

Автомобильная промышленность России и Беларуси в течение нескольких лет сможет выйти на уровень ведущих западных производителей, а возможно — и превзойти их. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир».

Отвечая на вопрос о перспективах обогнать Запад, Лукашенко подчеркнул необходимость ускоренного развития импортозамещения и укрепления технологического суверенитета. По его словам, у Минска и Москвы имеется все необходимое: природные ресурсы и технологии. «У нас же есть компетенции и школы: «Москвич», «Жигули» и так далее. И они неплохие начали делать автомобили», — заявил глава государства. При этом он выразил уверенность, что «не на «мерседесах» поездим [еще] три-четыре года», а потом автопром России и Беларуси достигнет «их нынешнего уровня, а может быть, и превзойдет».

«А телефоны эти мобильные, айпады и прочее мы купим и в Китае. <…> Так что основа у нас есть: одеть, накормить людей, защитить себя, перемещаться, строить, убирать улицы и прочее — все это у нас есть», — добавил Лукашенко. Говоря о перспективах, он отметил: если Москва и Минск сохранят нынешний вектор и сосредоточатся на долгосрочном экономическом развитии, то смогут за несколько лет «догнать и перегнать» западные страны.

В конце 2024 года пресс-служба Национальной академии наук Беларуси сообщила, что Минск и Москва изучают возможность создания совместного предприятия по производству электромобилей. В рамках визита белорусской делегации в Москву представители НАН РБ посетили Центр разработки электромобиля «Атом». Переговоры прошли при участии руководства «Росатома», компаний ТВЭЛ, КАМА, «Рэнера», а также ключевых предприятий Министерства промышленности Республики Беларусь. По итогам встреч стороны договорились о проработке проекта совместного производства.