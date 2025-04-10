Тарифная война: у китайцев собственная гордость. Они будут драться до конца

После объявления Дональдом Трампом 90-дневной паузы на введение тотальных пошлин в отношении торговых партнеров США мировые биржи радостно «отскочили», некоторые индексы даже показали рекордный рост. Подросла в цене и нефть. Правда, на следующий день акции, как и биржевые товары, опять приуныли, упав хотя и не до прежнего уровня, но вполне ощутимо. И правда, оснований для оптимизма как не было, так и нет. Во-первых, никуда не делись всеобщие 10-процентные тарифы, которые действуют якобы до тех пор, пока другие страны не договорятся со Штатами о каком-то другом уровне. А это минимум в три раза больше, чем было до тарифных бури и натиска. Во-вторых, никто не отменял пошлин в отношении продукции иностранного автопрома, сталелитейной и алюминиевой продукции. Уже заявлено о скором введении повышенных пошлин на фармацевтические товары.

В-третьих, Китаю не только не снизили пошлины, а, наоборот, еще повысили. Сначала шла речь о ставке в 125%, а потом в Белом доме напомнили, что уже действует 20% тариф на все китайские товары за то, что в Штаты поступает китайский наркотик фентанил. Итого 145%. В отношении американских товаров установлена тарифная ставка в 84%. Все это означает фактически полную остановку торговли с Китаем. Товарооборот между странами в 2024 году, по данным главного таможенного управления КНР, составил 688,28 миллиарда долларов. Теперь от этого объема мало что останется. Но речь не только об абстрактных объемах: будут сломаны сотни тысяч производственных цепочек и запланированных торговых операций, что обернется огромными потерями для бизнеса. Заместить выбывшие враз товары просто невозможно. Трамп, конечно, заявил, что Си Цзиньпин его хороший друг, и что они встретятся и договорятся, но встреча лидеров не просматривается даже на горизонте. А после хвастливого заявления американского президента на заседании Национального комитета Республиканской партии, что нынче все иностранные руководители звонят и рвутся в Вашингтон, чтобы поцеловать его, Трампа, задницу и заключить сделку, китайского лидера в Америке мы увидим нескоро. Возможно, при нынешнем главе Белого дома – никогда. У китайцев собственная гордость. Еще в самом начале этого раунда тарифных боданий Министерство торговли Китая выступило с заявлением, что «если США будут настаивать на своем, Китай будет бороться до конца».