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Россия сколачивает в Москве Советский Союз… Азербайджана там нет

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Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
04:05 1032

В московском пресс-центре «Россия» — яркие прожекторы, кофе в бумажных стаканчиках и атмосфера высокой значимости: здесь стартовал международный общественно-деловой форум «Евразия. Территория ценностей». Мероприятие с говорящим названием – дело рук автономной некоммерческой организации «Евразия», а название, похоже, навеяно сном кадрового советского дипломата, испытывающего ностальгию по 80-м годам прошлого века.

Согласно сообщениям российских СМИ, на форум съехались несколько сотен министров, экспертов, представителей культуры, образования, медиа и некоммерческого сектора из таких предсказуемо дружественных России стран, как Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Молдова и ряд других.

Ну, а слово «международный» в названии форума, видимо, следует читать, как «соседи по бывшему СССР».

На форум съехались несколько сотен министров, экспертов, представителей культуры, образования, медиа и некоммерческого сектора из таких предсказуемо дружественных России стран, как Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Молдова и ряд других.

Представители Азербайджана, к слову, на мероприятии замечены не были. Пока или навсегда зависит от того, как в дальнейшему будут обстоять дела с «ценностями».

Если внимательно приглядеться, то одним из скрытых смыслов происходящего стало продолжение идеи создания «Евразийского союза» — такой вот политический конструктор с элементами «нашего общего прошлого». Ради этой цели в Москве даже провели серию дипломатических встреч, в том числе, с послами стран региона, в ходе которых министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь выступил в привычном для себя амплуа переговорщика по вопросам геополитических склеек.

Как стало известно, 2 апреля спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин был избран председателем попечительского совета АНО «Евразия». К слову, Совет получился довольно пестрый — тут и Илан Шор, молдавский олигарх с международным ордером на арест, и прима российской пропаганды Маргарита Симоньян, возглавляющая RT, и генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, а также целая плеяда действующих и бывших депутатов парламентов. Видимо, чтобы никто не сомневался, что «ценности» в надёжных руках.

Володин - новый глава СССР

Выступая на форуме, Илан Шор, словно с авансцены театра военных действий, поведал участникам о «ценностном противостоянии с Западом».

«Запад атакует всё, что создавали наши бабушки и дедушки, - сообщил, в частности, беглый молдавскйи олигарх. - Одна из миссий „Евразии“ — сохранить наши традиционные ценности».

Не осталась в стороне от внимания участников форума и тема армяно-российских отношений. Как выразилась депутат Госдумы и председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова, «турбулентность в отношениях» между Москвой и Ереваном есть, но она как будто не мешает братской любви между двумя народами.

«Мы фактически живем вместе», - призналась Аршинова, так и не уточнив, кто кому снимает жильё, и кто при этом совместном общежитии платит за газ и электричество.

Аршинова воспевает любовь к Армении

Аршинова обратила внимание и на рост ВВП Армении, связав его исключительно с параллельным импортом и российско-армянским сотрудничеством в рамках ЕАЭС. По ее словам, тяготение армян к европейским реформам — это дань антуражу, не более.

В свою очередь, заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов сделал попытку развеять сомнения в добрых намерениях России по отношению к Армении. Он выступил с проникновенной речью, которая могла бы стать основой для нового телесериала о великой евразийской дружбе:

«Мы не влияем на Армению, - заявил заместитель председателя Госдумы. - Это было бы глупо. Мы просто хотим, чтобы у друзей всё было хорошо».

Завершая выступление Чернышов вспомнил, как его прадед воевал в одном окопе с армянами, что, собственно, никого не удивило: отсылка к военному прошлому — проверенная валюта евразийских форумов.

А Чернышов вспомнил, как его прадед воевал в одном окопе с армянами

Не осталась без упоминаний и Киргизия, которую назвали «близким партнером России» в деле укрепления тех самых ценностей. Аршинова с гордостью объявила о запуске в этой центральноазиатской стране проекта «Евразийский лицей» — школы с амбициозной начинкой, включающей передовые стандарты, достойные зарплаты, стипендии и даже стажировки.

Аршинова сообщила, что русскоязычные педагоги уже отправились в Кыргызстан, где теперь будут учить детей на великом и могучем. Вероятно, в духе «мы не влияем, а просто объясняем, как надо».

Как и полагается, форум «Евразия. Территория ценностей» завершился на высокой ноте, продекларировав любовь к друзьям, трепет к традициям и уверенность в значимости своей миссии.

О влиянии форума можно будет говорить только после того, как его участники окончательно разберутся со своими «ценностями»…

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