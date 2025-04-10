Семь мгновений весны
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Газа (Палестина). Разбомбленный университет в секторе Газа стал убежищем для перемещенных палестинцев
Санто-Доминго (Доминиканская Республика). Число погибших при обрушении крыши в ночном клубе в Jet Set выросло до 218
Кито (Эквадор). Предвыборный митинг кандидата в президенты от Левой партии «Движение гражданской революции» Луисы Гонсалес
Буэнос-Айрес (Аргентина). Марш рабочих к зданию Конгресса против экономической политики президента Хавьера Милея
Чаман (Пакистан). Афганские беженцы прибывают в центр временного содержания недалеко от границы по пути обратно в Афганистан
Дутсе (Нигерия). Конное шествие во время ежегодного фестиваля Дурбар
Караман (Турция). Заснеженные тюльпаны в поле в селе Кызылкую
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