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Минобороны Азербайджана заявляет о перестрелке на границе

08:26 1441

Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении.

В оборонном ведомстве заявили, что 10 апреля примерно в 20:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Сейряк Мешя Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.

Минобороны Азербайджана сообщило, что «подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении».

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