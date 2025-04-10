Минобороны Азербайджана заявляет о перестрелке на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении.

В оборонном ведомстве заявили, что 10 апреля примерно в 20:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Сейряк Мешя Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.

Минобороны Азербайджана сообщило, что «подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении».