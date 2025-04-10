Камала Харрис не в президенты, так в губернаторы
Экс-кандидат в президенты США Камала Харрис намерена выдвинуться на пост губернатора Калифорнии в 2026 году, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
В 2026 году свою должность покинет нынешний губернатор-демократ Гэвин Ньюсом.
По данным издания, Харрис заявила союзникам, что успешная кампания на выборах главы Калифорнии обеспечит ей крепкие позиции для дальнейшей борьбы с президентом США Дональдом Трампом и защиты приоритетов демократов.
Харрис также заявила коллегам о нежелании повторно выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны в 2028 году. «Она заявила, что ее политический выбор является бинарным: она может баллотироваться на пост губернатора или президента, но не на оба поста», — пишет The New York Times.
В ноябре 2024 года издание Politico писало, что Харрис допускает возможность снова баллотироваться в президенты в 2028 году. По данным газеты, бывший вице-президент поручила помощникам и людям из своего ближайшего окружения изучить все возможные варианты для выдвижения. Со слов источников Politico, Харрис не раз говорила им во время телефонных разговоров, что «продолжит бороться».