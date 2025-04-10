USD 1.7000
EUR 1.8669
RUB 1.9776
Подписаться на уведомления
Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами
Новость дня
Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами

Камала Харрис не в президенты, так в губернаторы

08:56 960

Экс-кандидат в президенты США Камала Харрис намерена выдвинуться на пост губернатора Калифорнии в 2026 году, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

В 2026 году свою должность покинет нынешний губернатор-демократ Гэвин Ньюсом.

По данным издания, Харрис заявила союзникам, что успешная кампания на выборах главы Калифорнии обеспечит ей крепкие позиции для дальнейшей борьбы с президентом США Дональдом Трампом и защиты приоритетов демократов.

Харрис также заявила коллегам о нежелании повторно выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны в 2028 году. «Она заявила, что ее политический выбор является бинарным: она может баллотироваться на пост губернатора или президента, но не на оба поста», — пишет The New York Times.

В ноябре 2024 года издание Politico писало, что Харрис допускает возможность снова баллотироваться в президенты в 2028 году. По данным газеты, бывший вице-президент поручила помощникам и людям из своего ближайшего окружения изучить все возможные варианты для выдвижения. Со слов источников Politico, Харрис не раз говорила им во время телефонных разговоров, что «продолжит бороться».

Россия сколачивает в Москве Советский Союз… Азербайджана там нет
Россия сколачивает в Москве Советский Союз… Азербайджана там нет наши подробности
04:05 7570
Американские нефтегиганты усиливаются в Азербайджане
Американские нефтегиганты усиливаются в Азербайджане мы спрашиваем, они отвечают; все еще актуально
10 апреля 2025, 20:42 5265
Минобороны Азербайджана заявляет о перестрелке на границе
Минобороны Азербайджана заявляет о перестрелке на границе
08:26 1442
Семь мгновений весны
Семь мгновений весны объектив haqqin.az
04:15 3346
Тарифная война: у китайцев собственная гордость. Они будут драться до конца
Тарифная война: у китайцев собственная гордость. Они будут драться до конца главная тема
03:48 3431
Жизнь без будущего
Жизнь без будущего наш мир
10 апреля 2025, 20:13 4913
Трамп понял, что ошибся
Трамп понял, что ошибся наша корреспонденция
10 апреля 2025, 21:42 9993
Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами
Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами
10 апреля 2025, 17:56 8431
Протесты в Израиле: «Остановите геноцид в Газе»
Протесты в Израиле: «Остановите геноцид в Газе» видео
00:03 3489
Трамп скоро может поехать в Турцию
Трамп скоро может поехать в Турцию
10 апреля 2025, 22:25 3563
После Трампа и Европа повернулась к Украине задом
После Трампа и Европа повернулась к Украине задом новый поворот
10 апреля 2025, 21:06 7329

ЭТО ВАЖНО

Россия сколачивает в Москве Советский Союз… Азербайджана там нет
Россия сколачивает в Москве Советский Союз… Азербайджана там нет наши подробности
04:05 7570
Американские нефтегиганты усиливаются в Азербайджане
Американские нефтегиганты усиливаются в Азербайджане мы спрашиваем, они отвечают; все еще актуально
10 апреля 2025, 20:42 5265
Минобороны Азербайджана заявляет о перестрелке на границе
Минобороны Азербайджана заявляет о перестрелке на границе
08:26 1442
Семь мгновений весны
Семь мгновений весны объектив haqqin.az
04:15 3346
Тарифная война: у китайцев собственная гордость. Они будут драться до конца
Тарифная война: у китайцев собственная гордость. Они будут драться до конца главная тема
03:48 3431
Жизнь без будущего
Жизнь без будущего наш мир
10 апреля 2025, 20:13 4913
Трамп понял, что ошибся
Трамп понял, что ошибся наша корреспонденция
10 апреля 2025, 21:42 9993
Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами
Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами
10 апреля 2025, 17:56 8431
Протесты в Израиле: «Остановите геноцид в Газе»
Протесты в Израиле: «Остановите геноцид в Газе» видео
00:03 3489
Трамп скоро может поехать в Турцию
Трамп скоро может поехать в Турцию
10 апреля 2025, 22:25 3563
После Трампа и Европа повернулась к Украине задом
После Трампа и Европа повернулась к Украине задом новый поворот
10 апреля 2025, 21:06 7329
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться