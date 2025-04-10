Камала Харрис не в президенты, так в губернаторы

Экс-кандидат в президенты США Камала Харрис намерена выдвинуться на пост губернатора Калифорнии в 2026 году, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Харрис заявила союзникам, что успешная кампания на выборах главы Калифорнии обеспечит ей крепкие позиции для дальнейшей борьбы с президентом США Дональдом Трампом и защиты приоритетов демократов.

Харрис также заявила коллегам о нежелании повторно выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны в 2028 году. «Она заявила, что ее политический выбор является бинарным: она может баллотироваться на пост губернатора или президента, но не на оба поста», — пишет The New York Times.

В ноябре 2024 года издание Politico писало, что Харрис допускает возможность снова баллотироваться в президенты в 2028 году. По данным газеты, бывший вице-президент поручила помощникам и людям из своего ближайшего окружения изучить все возможные варианты для выдвижения. Со слов источников Politico, Харрис не раз говорила им во время телефонных разговоров, что «продолжит бороться».