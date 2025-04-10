Нового ректора представили коллективу

Анар Эминов, назначенный распоряжением президента Азербайджана ректором Мингячевирского государственного университета, накануне был официально представлен коллективу учебного заведения.

Ректора представил замминистра науки и образования Азербайджана Идрис Исаев, он ознакомил сотрудников университета с профессиональной и научной деятельностью нового ректора. Выступая перед коллективом, И.Исаев отметил важность проводимых в Азербайджане образовательных реформ под руководством президента Ильхама Алиева, дал соответствующие рекомендации по выполнению поставленных задач.