У Ирана есть предложение к Трампу

Иран на предстоящих переговорах с США в Омане может предложить обсудить временную ядерную сделку, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По их словам, иранские власти считают, что согласовать «технически сложную» всеобъемлющую сделку за два месяца нереально, и они хотят получить больше времени, чтобы избежать эскалации.