Китай повысил пошлины на товары США с 84% до 125%

Министерство финансов Китая сообщило о повышении пошлин на американские товары с 84% до 125%.

Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в тарифных войнах не может быть победителей.

Си Цзиньпин отметил, что Китай и Европейский союз входят в число крупнейших экономик мира и неизменно поддерживают экономическую глобализацию и свободную торговлю.

«Китай и ЕС должны соблюдать международные обязательства, вместе защищать глобальную торговлю и открытую экономику, противостоять одностороннему давлению. Это важно не только для защиты собственных интересов, но и для справедливости и соблюдения международных норм», — добавил он.

Также стало известно, что главы Евросовета и Еврокомиссии планируют в июле отправиться в Пекин на саммит с председателем КНР Си Цзиньпином.

Незадолго до этого фон дер Ляйен говорила с премьер-министром Китая Ли Цяном. По данным South China Morning Post, они договорились наблюдать за последствиями торговой войны, начавшейся с введения пошлин Дональдом Трампом. Европейцы, как пишет издание, в частности обеспокоены тем, что поток дешевых китайских товаров, которые поступали в США, может перенаправиться в Европу и усилить давление на местных производителей.

South China Morning Post отмечает, что фон дер Ляйен заняла более мягкую позицию в отношении Китая — и в ее разговоре с китайским премьер-министром в этом году не упоминались некоторые традиционные претензии — такие, как, например, права человека.