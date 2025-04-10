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Китай повысил пошлины на товары США с 84% до 125%

обновлено 12:15
12:15 2136

Министерство финансов Китая сообщило о повышении пошлин на американские товары с 84% до 125%.

Об этом передает Центральное телевидение Китая.

Новые тарифы начнут действовать с 12 апреля.

Трамп ранее поднял пошлины против Китая до 145%.

*** 11:17

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в тарифных войнах не может быть победителей.

Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине.

«В тарифных войнах нет победителей. Противостоя миру, рискуешь оказаться в изоляции», — подчеркнул китайский лидер.

Си Цзиньпин отметил, что Китай и Европейский союз входят в число крупнейших экономик мира и неизменно поддерживают экономическую глобализацию и свободную торговлю.

«Китай и ЕС должны соблюдать международные обязательства, вместе защищать глобальную торговлю и открытую экономику, противостоять одностороннему давлению. Это важно не только для защиты собственных интересов, но и для справедливости и соблюдения международных норм», — добавил он.

Также стало известно, что главы Евросовета и Еврокомиссии планируют в июле отправиться в Пекин на саммит с председателем КНР Си Цзиньпином.

Незадолго до этого фон дер Ляйен говорила с премьер-министром Китая Ли Цяном. По данным South China Morning Post, они договорились наблюдать за последствиями торговой войны, начавшейся с введения пошлин Дональдом Трампом. Европейцы, как пишет издание, в частности обеспокоены тем, что поток дешевых китайских товаров, которые поступали в США, может перенаправиться в Европу и усилить давление на местных производителей.

South China Morning Post отмечает, что фон дер Ляйен заняла более мягкую позицию в отношении Китая — и в ее разговоре с китайским премьер-министром в этом году не упоминались некоторые традиционные претензии — такие, как, например, права человека.

* * * 10:10

США не будут первыми связываться с Китаем по поводу переговоров о торговых пошлинах, передает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников в Белом доме.

По их словам, американский лидер Дональд Трамп сказал своей команде, что Китай должен сделать первый шаг, поскольку именно Пекин решил нанести «ответный удар и еще больше обострить торговую войну».

«Беспрецедентная торговая война между двумя экономическими сверхдержавами мира стремительно набирает обороты, и обе страны ждут, когда другая моргнет», — говорится в сообщении телеканала.

Эту позицию доводили до китайских чиновников, однако Пекин неоднократно отказывался организовать телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с американским лидером, сказали три источника CNN. В команде Трампа считают одной из причин нежелание Китая «продемонстрировать слабость, сделать первый шаг и обратиться к США с просьбой о переговорах».

2 апреля Трамп объявил о введении торговых пошлин до 50% в отношении 185 стран. Он объяснил это решение восстановлением экономики США и заявил о готовности к переговорам на этот счет при условии, что ему предложат «что-то феноменальное». Для Китая размер пошлины составил 34%, а с учетом ранее введенных мер — 54%. Пекин в ответ ввел дополнительные пошлины в размере 34% на импорт из США и обратился с жалобой на действия Вашингтона во Всемирную торговую организацию. Китай обвинил американскую сторону в нарушении правил международной торговли, причинении ущерба своим правам и интересам и «типичном проявлении одностороннего запугивания». Трамп потребовал отменить эти пошлины до 8 апреля и заявил о прекращении всех запрошенных переговоров с Пекином. Китай отказался от уступок США, тогда республиканец увеличил пошлины сначала до 104%, а после еще до 125% из-за «отсутствия уважения к мировым рынкам». Как уточнили в Белом доме, совокупный размер американских пошлин в отношении китайских товаров достиг 145%. Пекин ответил ростом пошлин на 50%, ввел экспортный контроль за 12 американскими компаниями, а еще шесть добавил в список «ненадежных субъектов». Глава Минфина США Скотт Бессент назвал это решение «неудачным».

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