Спецпосланник Трампа приехал к Путину

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Россию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Да, я подтверждаю, он, действительно, прилетел», - сказал представитель Кремля журналистам. Песков также подчеркнул, что Кремль своевременно даст информацию, если президент РФ Владимир Путин встретится со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. «Если будет - мы сообщим», - добавил он. Портал Axios ранее сообщал, что Уиткофф направляется в РФ на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

*** 11:05 Самолет, который связывают со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, прибыл в Россию, сообщили Интерфаксу в авиационных службах. «Самолет бизнес-авиации вылетел из Майами накануне и уже приземлился в России», - сказал собеседник агентства. Этим самолетом, по данным из открытых источников, пользуется Уиткофф. Ранее Axios сообщило со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что спецпосланник Дональда Трампа вылетел в Россию, в пятницу возможна его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Издание также пишет о возможности введения новых санкций Вашингтона против Москвы. В публикации сказано, что Трамп недоволен отсутствием прогресса на переговорах о перемирии в Украине и недавно говорил, что его «взбесила» позиция Москвы. «Если к концу этого месяца не будет соглашения о перемирии, Трамп может ввести дополнительные санкции против России или при помощи президентского указа, или же обратившись к Конгрессу с просьбой принять новые санкционные законы», — пишет Axios со ссылкой на анонимного информированного источника.