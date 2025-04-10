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Спецпосланник Трампа приехал к Путину

обновлено 12:23
12:23 1904

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Россию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, я подтверждаю, он, действительно, прилетел», - сказал представитель Кремля журналистам.

Песков также подчеркнул, что Кремль своевременно даст информацию, если президент РФ Владимир Путин встретится со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. «Если будет - мы сообщим», - добавил он.

Портал Axios ранее сообщал, что Уиткофф направляется в РФ на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

*** 11:05

Самолет, который связывают со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, прибыл в Россию, сообщили Интерфаксу в авиационных службах.

«Самолет бизнес-авиации вылетел из Майами накануне и уже приземлился в России», - сказал собеседник агентства. Этим самолетом, по данным из открытых источников, пользуется Уиткофф.

Ранее Axios сообщило со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что спецпосланник Дональда Трампа вылетел в Россию, в пятницу возможна его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Издание также пишет о возможности введения новых санкций Вашингтона против Москвы. В публикации сказано, что Трамп недоволен отсутствием прогресса на переговорах о перемирии в Украине и недавно говорил, что его «взбесила» позиция Москвы. «Если к концу этого месяца не будет соглашения о перемирии, Трамп может ввести дополнительные санкции против России или при помощи президентского указа, или же обратившись к Конгрессу с просьбой принять новые санкционные законы», — пишет Axios со ссылкой на анонимного информированного источника.

* * * 10:28

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф вылетел в Россию и, как ожидается, встретится с президентом Владимиром Путиным в пятницу, 11 апреля, передает Axios со ссылкой на источник.

Еще один собеседник издания рассказал, что Трамп введет дополнительные ограничения против России, если к концу месяца не будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине.

Как отмечает Axios, это будет третья встреча Уиткоффа и Путина. В Госдепартаменте не ответили изданию на запрос о комментарии насчет этой поездки спецпосланника Трампа в Россию.

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