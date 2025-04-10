Трампу Маск уже не нужен

«Мне не нужен Илон ни для чего, кроме того, что он мне нравится. Но я говорю вам, этот парень, этот парень проделал фантастическую работу. Мне не нужна его машина [Tesla], хотя я купил одну», — сказал Трамп.

По словам президента, автомобиль он захотел приобрести «по максимальной цене» и «заплатил кучу денег за эту тачку». Трамп также рассказал, что дает поездить на ней «ребятам из офиса» и похвалил Маска за то, что «делает отличные машины».

Илон Маск сблизился с Дональдом Трампом в период предвыборной кампании. Как писала The Washington Post, бизнесмен вложил почти $290 млн в поддержку нынешнего президента и других республиканцев на выборах. DOGE в администрации Трампа занялся снижением расходов, прежде всего за счет сокращения числа работников органов власти: в отставку отправили около 75 тыс. человек, кроме того, было фактически расформировано Агентство США по международному развитию (USAID). Некоторые эксперты критиковали инициативы Маска в DOGE. Основатель Tesla в Белом доме на данный момент работает в статусе «особого государственного служащего», его полномочия действуют 130 дней. Этот срок истечет в конце мая. Трамп 1 апреля упомянул, что Маск может вернуться к управлению своими компаниями и что «он этого хочет». Axios 10 апреля сообщил со ссылкой на источники, что демократы намерены заставить куратора DOGE покинуть администрацию до 30 мая. Они аргументируют это требование законом, согласно которому специальные госслужащие не могут работать более тех же 130 дней.