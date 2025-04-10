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Ильхам Алиев встретился с Эрсином Татаром

добавлено фото; обновлено 11:40
11:40 1546

Как уже сообщалось, в Анталье состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром.

В ходе беседы с удовлетворением были отмечены встречи Ильхама Алиева и Эрсина Татара, проведенные в Азербайджане и в рамках международных мероприятий, а также участие Татара в неформальном саммите глав государств Организации тюркских государств в Шуше в прошлом году.

Ильхам Алиев подчеркнул вступление Турецкой Республики Северного Кипра в Организацию тюркских государств в качестве наблюдателя.

В свою очередь, Эрсин Татар выразил главе азербайджанского государства признательность за солидарность и поддержку Северного Кипра, а также слова, сказанные им на международном форуме в Университете АДА несколько дней назад.

В ходе беседы были затронуты вопросы взаимных визитов на различных уровнях и сотрудничества в ряде сфер.

* * * 10:50

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находящийся с рабочим визитом в Турции для участия в IV Антальском дипломатическом форуме, 11 апреля встретился с президентом Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром. Об этом информирует официальный сайт главы государства.

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