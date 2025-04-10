У Лаврова назвали условия для прямых переговоров с Украиной

«Российская сторона открыта к обсуждению серьезных и реалистичных предложений, учитывающих современные реалии и ведущих к устранению первопричин украинского кризиса, и достижению действительно всеобъемлющего, справедливого и прочного мира», — ответил Полищук РИА Новости на вопрос об условиях для прямых переговоров между сторонами конфликта.

Российский дипломат утверждает, что Киев якобы демонстрирует отсутствие готовности к переговорам. По словам Полищука, именно украинская сторона прекратила прямые контакты с Россией в апреле 2022 года, а в сентябре того же года ввела официальный запрет на переговоры с российским руководством, который остается в силе. Также Полищук сказал, что Россия не приемлет возможность повторения сценария с «псевдомиротворческой» миссией ОБСЕ в Украине и выступает против «любой иностранной интервенции».

Вчера в Стамбуле стартовал второй раунд российско-американских переговоров. На нем обсуждения, как и на первом этапе, затрагивают дипломатические отношения РФ и США. Российско-украинская война в повестку не входит.