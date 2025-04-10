Болезнь Паркинсона: что надо знать
Врач-невролог НИИ медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Егяна Алиева рассказывает в интервью о болезни Паркинсона, как ее симптомы влияют на повседневную жизнь, на психологическое и эмоциональное состояние человека…
- Болезнь Паркинсона — неврологическое заболевание, возникающее в результате повреждения мозговых клеток, производящих вещество под названием дофамин, которое обеспечивает связь между клетками мозга. Дофамин — один из основных нейромедиаторов, отвечающих за координацию движений. В результате постепенного разрушения этих клеток уровень дофамина в мозге снижается. Это также вызывает двигательные нарушения, мышечную скованность и другие симптомы. У людей с генетической предрасположенностью определенные мутации могут быть причиной возникновения заболевания. Однако это наблюдается лишь в редких случаях. Факторы окружающей среды включают пестициды, тяжелые металлы, загрязнение воздуха и длительное воздействие токсичных веществ, которые могут повлиять на развитие заболевания.
Возраст также является одним из факторов риска, поскольку болезнь Паркинсона в основном развивается у людей старше 60 лет. Однако в некоторых случаях болезнь может произойти и в молодом возрасте. Считается, что воспалительные процессы в мозге и окислительный (оксидативный) стресс также способствуют разрушению дофаминовых клеток.
- Как развиваются основные симптомы болезни Паркинсона и как они влияют на повседневную жизнь?
- Симптомы болезни Паркинсона развиваются медленно и на ранних стадиях обычно незаметны. Одним из самых ранних признаков заболевания является дрожание или легкая замедленность движений на одной стороне тела. Люди могут почувствовать, что движения стали не такими быстрыми и ловкими, как раньше. Однако со временем замедление движений нарастает, а по мере прогрессирования заболевания появляются нарушения равновесия, риск падений и ограничения движений. В результате снижения и ослабления мимики лицо пациента может казаться менее выразительным. Почерк становится все более мелким и неровным. Повседневные действия, такие как одевание и прием пищи, становятся затруднительными. Заболевание не ограничивается лишь физическими симптомами, а также сопровождается немоторными симптомами, такими как депрессия, утомляемость, проблемы со сном и ослабленное обоняние. Эти симптомы напрямую влияют на качество жизни человека.
- Доктор, как диагностируется это заболевание?
- Диагноз болезни Паркинсона ставится в первую очередь на основании клинических симптомов и истории болезни пациента. Во время неврологического обследования врач оценивает движения пациента, дрожание, мышечную скованность и равновесие. Для того чтобы не спутать симптомы заболевания с другими неврологическими расстройствами, используются методы визуализации мозга. МРТ и КТ головного мозга обычно используются для определения наличия структурных изменений в мозге, поскольку важно исключить другие заболевания, вызывающие схожие симптомы. В некоторых случаях применяются специальные методы визуализации, такие как сканирование транспортера дофамина. Это также помогает выявить снижение уровня дофамина. Порой в качестве диагностического метода также используется реакция пациента на лечение. Если движения пациента улучшаются после приема определенных лекарств, это может подтвердить наличие болезни Паркинсона.
- Как болезнь Паркинсона влияет на психологическое и эмоциональное состояние человека?
- Болезнь Паркинсона — это не только заболевание, вызывающее двигательные нарушения, но также влияет на психологическое состояние пациента. Среди пациентов широко распространены депрессия и тревожность. Это обусловлено как химическими изменениями в мозге, так и физическими ограничениями, связанными с заболеванием. В то же время у некоторых пациентов наблюдается снижение когнитивных способностей, проблемы с вниманием и ухудшение памяти. Риск развития деменции также может увеличиваться по мере прогрессирования заболевания. Проблемы со сном наблюдаются у большинства пациентов с болезнью Паркинсона. Все эти факторы могут ухудшить эмоциональное состояние пациента и создать определенные трудности в повседневной жизни. Поэтому психологическая поддержка, сохранение социальных связей и управление стрессом имеют важное значение для улучшения качества жизни пациентов с болезнью Паркинсона.
- Какие стратегии доступны для улучшения качества жизни пациентов с болезнью Паркинсона?
- Существует несколько важных стратегий улучшения качества жизни пациентов с болезнью Паркинсона. Прежде всего, важны физическая активность и регулярное выполнение физических упражнений. Подвижность может замедлить прогрессирование заболевания и помочь сохранить гибкость мышц. Физиотерапия и лечебная физкультура помогают улучшить равновесие и уменьшить мышечную скованность. Поддержание социальных связей и активный образ жизни оказывают положительное влияние на эмоциональное состояние пациента. Психологическая поддержка и терапия могут помочь пациенту справиться с чувствами депрессии и тревоги. Правильное регулирование режима сна и снижение стресса также являются важными факторами для пациентов с болезнью Паркинсона. Соблюдение диеты и потребление необходимых организму витаминов и минералов полезно для общего состояния здоровья.
- Какова роль физиотерапии и реабилитации в течении болезни Паркинсона?
- Физиотерапевтические и реабилитационные методы являются базовой программой лечения болезни Паркинсона. Пациентам предлагаются регулярные выполнения физических упражнений. Также следует применять терапию, направленную на устранение боли, утренней сонливости, замедленной активности желудочно-кишечного тракта, расстройства поведения в фазе быстрого сна, а также устранение запоров, депрессии и других немоторных симптомов болезни Паркинсона.
Помимо медикаментозного лечения болезни Паркинсона, пациентам назначается программа физиотерапии, которая помогает им стать более независимыми и комфортными в повседневной жизни, а также облегчить симптомы заболевания или по крайней мере предотвратить его прогрессирование. Основными методами лечения являются базовые методы физиотерапии, такие как гидротерапия, бимануальная терапия и электротерапия. Кроме того, для пациента разрабатывается индивидуальная программа упражнений, которая важна для облегчения жизни пациента. Придерживаясь программы обучения, пациенты смогут избежать вторичных осложнений.
Основной целью реабилитации является коррекция двигательных расстройств и предотвращение нежелательных последствий вынужденной гиподинамии. Основу программы реабилитации составляет выполнение растягивающих движений для снижения мышечной скованности. Кроме того, упражнения на растяжку необходимы для устранения проблем с осанкой (постуральные нарушения) и предотвращения их роста. Растягивающие движения следует выполнять медленно, но часто. Упражнения на растяжку после тренировки очень полезны для профилактики мышечных спазмов. Упражнения на релаксацию — полезный метод расслабления всего тела с использованием высокой концентрации. Его можно применять не только при таких заболеваниях, как болезнь Паркинсона, но и для здоровых людей. Все эти упражнения должны выполняться в рамках программы, специально разработанной для пациента после оценки физиотерапевтом.