Болезнь Паркинсона: что надо знать

Врач-невролог НИИ медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Егяна Алиева рассказывает в интервью о болезни Паркинсона, как ее симптомы влияют на повседневную жизнь, на психологическое и эмоциональное состояние человека… - Болезнь Паркинсона — неврологическое заболевание, возникающее в результате повреждения мозговых клеток, производящих вещество под названием дофамин, которое обеспечивает связь между клетками мозга. Дофамин — один из основных нейромедиаторов, отвечающих за координацию движений. В результате постепенного разрушения этих клеток уровень дофамина в мозге снижается. Это также вызывает двигательные нарушения, мышечную скованность и другие симптомы. У людей с генетической предрасположенностью определенные мутации могут быть причиной возникновения заболевания. Однако это наблюдается лишь в редких случаях. Факторы окружающей среды включают пестициды, тяжелые металлы, загрязнение воздуха и длительное воздействие токсичных веществ, которые могут повлиять на развитие заболевания. Возраст также является одним из факторов риска, поскольку болезнь Паркинсона в основном развивается у людей старше 60 лет. Однако в некоторых случаях болезнь может произойти и в молодом возрасте. Считается, что воспалительные процессы в мозге и окислительный (оксидативный) стресс также способствуют разрушению дофаминовых клеток.

- Как развиваются основные симптомы болезни Паркинсона и как они влияют на повседневную жизнь? - Симптомы болезни Паркинсона развиваются медленно и на ранних стадиях обычно незаметны. Одним из самых ранних признаков заболевания является дрожание или легкая замедленность движений на одной стороне тела. Люди могут почувствовать, что движения стали не такими быстрыми и ловкими, как раньше. Однако со временем замедление движений нарастает, а по мере прогрессирования заболевания появляются нарушения равновесия, риск падений и ограничения движений. В результате снижения и ослабления мимики лицо пациента может казаться менее выразительным. Почерк становится все более мелким и неровным. Повседневные действия, такие как одевание и прием пищи, становятся затруднительными. Заболевание не ограничивается лишь физическими симптомами, а также сопровождается немоторными симптомами, такими как депрессия, утомляемость, проблемы со сном и ослабленное обоняние. Эти симптомы напрямую влияют на качество жизни человека. - Доктор, как диагностируется это заболевание? - Диагноз болезни Паркинсона ставится в первую очередь на основании клинических симптомов и истории болезни пациента. Во время неврологического обследования врач оценивает движения пациента, дрожание, мышечную скованность и равновесие. Для того чтобы не спутать симптомы заболевания с другими неврологическими расстройствами, используются методы визуализации мозга. МРТ и КТ головного мозга обычно используются для определения наличия структурных изменений в мозге, поскольку важно исключить другие заболевания, вызывающие схожие симптомы. В некоторых случаях применяются специальные методы визуализации, такие как сканирование транспортера дофамина. Это также помогает выявить снижение уровня дофамина. Порой в качестве диагностического метода также используется реакция пациента на лечение. Если движения пациента улучшаются после приема определенных лекарств, это может подтвердить наличие болезни Паркинсона.