От России требуют освободить воевавшего на стороне Украины американца

«Это призыв к России освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей уже почти три года. Мы продолжаем работать над освобождением господина Хаббарда и всех других несправедливо задержанных американцев, и мы не забыли обо всех тех, кого Россия продолжает удерживать таким образом», — сказала Брюс.

Отвечая на вопрос журналиста, был ли обмен заключенными как-то связан с переговорами российской и американской делегаций, прошедшими накануне в Стамбуле, Тэмми Брюс сказала, что «на столе переговоров с Россией есть только прекращение огня». Но «с учетом того, что Стивен Хаббард все еще находится там [в России] под стражей, ясно, что это постоянная работа», — добавила она.

Уроженец Мичигана Стивен Хаббард был осужден в России осенью 2024 года. Суд приговорил его к шести годам и 10 месяцам колонии по статье о наемничестве. По версии следствия, в феврале 2022 года Хаббард, который с 2014 года жил в Украине, вступил в ряды территориальной обороны города Изюма в Харьковской области. В апреле того же года он попал в российский плен.