Франция не верит в передышку от Трампа

«Частичное замораживание тарифов — сигнал к переговорам. Но пауза остаётся нестабильной: 25% пошлины на сталь, алюминий и автомобили, как и 10% на остальные товары, по-прежнему действуют. Это создаёт 90 дней неопределённости для наших предприятий по обе стороны Атлантики», — отметил Макрон.

Об этом он написал на своей странице в X.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает 90-дневную приостановку американских пошлин шагом к диалогу, но предупреждает — это лишь «хрупкая пауза».

По его словам, цель Евросоюза — добиться полной отмены «несправедливых пошлин» и заключить сбалансированное соглашение без асимметрии.

Французский лидер подчеркнул, что вместе с Еврокомиссией Европа должна использовать весь арсенал инструментов — от ответных мер до контроля за возможными рыночными перекосами, чтобы не допустить дестабилизации со стороны третьих стран.

«Эти пошлины бьют по бизнесу наших промышленников в самое сердце. Мы имеем право и обязаны защищаться. На кону рабочие места и стабильность наших регионов», — заявил Макрон.

Он пообещал, что ЕС сделает всё возможное, чтобы защитить свой экономический суверенитет.

Напомним, 9 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке пошлин для большинства стран, но одновременно повысил ставку для Китая до 125%. Евросоюз в ответ также отложил введение собственных ограничений.