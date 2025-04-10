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В Турции облавы на сторонников «Исламского государства»

11:45 395

Турецкая полиция задержала 105 человек по подозрению в участии в деятельности террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая.

«В результате операций, проведенных в 23 провинциях, задержаны 105 человек, подозреваемых в членстве в ИГ», - написал министр в X.

Рейды проводились подразделениями региональных управлений безопасности, в том числе в Анкаре и Стамбуле. Задержанные подозреваются, в частности, в финансировании террористической группировки и ее пропаганде в соцсетях.

По данным МВД, за год в республике задержано свыше 3 тыс. человек по подозрению в связях с ИГ.

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