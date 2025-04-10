В Москве не планируется встреча Алиева, Путина и Пашиняна

Трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 9 мая в Москве в рамках празднования 80-летия Победы не планируется. Об этом сообщила пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян.

«9 мая встреча Алиева, Путина и Пашиняна в рамках трехстороннего формата не планируется», - сказала она.

Ранее стало известно, что Пашинян принял приглашение посетить 9 мая Москву во время телефонного разговора с российским лидером.

В марте пресс-служба Кремля сообщала, что президенты России, Беларуси и Таджикистана — Владимир Путин, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон — во время неформальной встречи в Москве провели телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы лидеры договорились о встрече 9 мая в Москве на торжествах, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.