Астаринских призывников зарядили патриотизмом

В Астаре прошли мероприятия, организованные Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу. Первым делом состоялась торжественная церемония отправки призывников из данного района на срочную действительную военную службу. В мероприятии приняли участие представители общественности района, руководство Госслужбы, родители призывников и другие лица. Призывники пообещали с честью служить Родине.

Позднее при поддержке Исполнительной власти Астаринского района в Центре культуры состоялась встреча на тему «Патриотичная азербайджанская молодежь: здоровая молодежь — здоровое будущее». С приветственной речью на встрече выступила заместитель главы ИВ района Фирангиз Садыхова, отметив, что подобные мероприятия способствуют укреплению патриотического духа среди молодежи. Начальник управления допризывной подготовки Госслужбы подполковник Физули Исмаилов в своем выступлении рассказал о проявленном молодежью патриотизме в Отечественную войну, о мероприятиях, направленных на поддержание высокого физического и психологического состояния будущих солдат, а также подробно проинформировал о провозглашении 2025 года в Азербайджане Годом Конституции и суверенитета. Начальник отдела по связям с общественностью и международным отношениям Госслужбы Парвиз Садраддинов дал советы и рекомендации молодежи, готовящейся к поступлению в вузы, а также предоставил подробную информацию о получении образования за рубежом и предоставлении отсрочки от призыва в связи с учебой.