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В Товузе школьники отравились угарным газом: пятеро госпитализированы

12:08 230

В селе Дюзджирдахан Товузского района у пятерых из 18 учеников 7-го класса средней школы имени Рафаэля Исмаилова ухудшилось самочувствие во время урока.

Как сообщили haqqin.az в Газах-Товузском региональном управлении образования, в школу была вызвана скорая медицинская помощь. Пятерых учащихся доставили в отделение неотложной помощи Центральной районной больницы Товуза с подозрением на отравление угарным газом.

В TƏBİB уточнили, что вызов поступил в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи около 09:40. На место оперативно прибыли медицинские бригады. Всем пострадавшим был поставлен предварительный диагноз — «отравление неизвестным дымом». Ученикам оказали необходимую медицинскую помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Состояние школьников находится под контролем регионального управления образования и руководства школы. В настоящее время соответствующие структуры проводят расследование причин инцидента.

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