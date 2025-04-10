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Ханлар Велиев назначен судьей Конституционного суда

12:13 545

Ханлар Велиев назначен судьей Конституционного суда. Cоответствующее представление было рассмотрено на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Документ был принят в одном чтении путем голосования. После этого Ханлар Велиев принес присягу в парламенте.

Отметим, что 8 апреля истек срок полномочий Ханлара Велиева в должности военного прокурора и заместителя генерального прокурора. Он занимал пост военного прокурора с февраля 2005 года.

Судьи Конституционного суда назначаются Милли Меджлисом по представлению президента Азербайджана.

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