Ханлар Велиев назначен судьей Конституционного суда. Cоответствующее представление было рассмотрено на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Документ был принят в одном чтении путем голосования. После этого Ханлар Велиев принес присягу в парламенте.

Отметим, что 8 апреля истек срок полномочий Ханлара Велиева в должности военного прокурора и заместителя генерального прокурора. Он занимал пост военного прокурора с февраля 2005 года.

Судьи Конституционного суда назначаются Милли Меджлисом по представлению президента Азербайджана.