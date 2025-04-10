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Агентство государственных водных ресурсов работает на совесть

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12:15 342

Агентство государственных водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) опубликовало статистику по видам услуг, оказанных в первом квартале этого года через центры «ASAN xidmət», «ASAN Kommunal» и порталы «Дом e-КOB».

Согласно статистике, по 14 направлениям услуг поступило 43 971 обращение. Из них 42 373 обращения были рассмотрены и по ним оказаны услуги. 1 598 обращений были отменены или отклонены по определённым причинам.

Отметим, что за деятельность в период с 2021 по 2025 годы в направлении обработки поступающих обращений Объединённая служба водоснабжения крупных городов была удостоена благодарственного письма Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

ADSEA продолжает совершенствовать свою деятельность для повышения уровня предоставляемых услуг и удовлетворённости граждан.

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