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Греческие компании и Албания срывают азербайджанский проект

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Ламия Исаева, собкор
12:16 993

Греческий заказчик поставок газа в Албанию по газопроводу Trans Adriatic Pipeline (TAP, европейский сегмент Южного газового коридора) не сможет выполнить свои обязательства в срок.

Планировавшаяся на 1 января 2026 года доставка 0,2 миллиарда кубометров газа задерживается, несмотря на то, что TAP в настоящее время расширяется до мощности почти 14 миллиардов кубометров в год.

Согласно информации haqqin.az, греческие компании GEK TERNA и DEPA, которые более года назад гарантировали консорциуму TAP AG прием указанного объема газа для новой теплостанции в Албании, не смогут выполнить обязательства. Причина — теплостанция в районе Росковец только начала строиться и не будет готова к установленному сроку.

Планировавшаяся на 1 января 2026 года доставка 0,2 миллиарда кубометров газа задерживается, несмотря на то, что TAP в настоящее время расширяется до мощности почти 14 миллиардов кубометров в год

В январе 2024 года, по результатам маркет-теста TAP AG, были выбраны два основных заказчика - Azerbaijan Gas Supply Company (AGSC), обязавшаяся поставлять в Италию дополнительный 1 миллиард кубометров газа в год, и консорциум GEK TERNA–DEPA, гарантировавший ежегодный прием 0,2 миллиарда кубометров для теплостанции в Албании мощностью 170 МВт.

GEK TERNA отвечала за строительство электростанции к декабрю 2025 года, а DEPA выступала в роли шиппера (заказчика газа). Однако административные задержки и изменения в акционерной структуре GEK TERNA (компанию приобретает арабская Masdar) привели к тому, что строительство было одобрено только 18 декабря 2024 года — с опозданием почти на два года.

Албанское правительства разрешило строительство теплостанции акционерному обществу FIER THERMOELECTRIC, где 30 процентов принадлежит компании Gener 2 (Албания), 35 — GEK TERNA SA (Греция) и 35 процентов — DEPA COMMERCIAL SA (Греция, государственная корпорация).

Согласно официальным документам, запуск теплостанции запланирован через 36 месяцев после одобрения проекта — ориентировочно в конце 2027 года. Срок эксплуатации объекта составит не менее 49 лет. Албания будет получать 2 процента от объема производства в виде роялти, а также часть электроэнергии будет продаваться государственному дистрибьютору.

Таким образом, транспортировка газа по TAP в Албанию начнется только после завершения строительства станции. Тем не менее, по условиям контракта, греческий заказчик обязан оплачивать тариф за прокачку газа, даже при отсутствии фактического потребления.

Это приведет к снижению общего объема поставок по TAP - несмотря на расширение пропускной способности до почти 14 миллиардов, в 2026 году по маршруту поступит менее 13 миллиардов кубометров газа.

Напомним, TAP начал функционировать 31 декабря 2020 года. Основными получателями газа являются девять компаний в Италии, Греции и Болгарии. С 2024 года часть поставок также идет в Сербию по болгарскому интерконнектору.

Периодически газ получают Румыния, Хорватия, Словакия, Словения, Венгрия и Северная Македония.

Албания, несмотря на то, что расположена на маршруте TAP, до сих пор остается исключительно транзитной страной.

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