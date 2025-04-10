Британия готовится разместить войска в Украине на пять лет

Великобритания может разместить свои войска в Украине на пять лет, чтобы не допустить нового вторжения России, сообщили The Telegraph осведомленные источники. По их словам, военные займутся обучением и восстановление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом войска королевства будут сотрудничать с миротворческими контингентами других западных стран и находиться под руководством Европы. Помимо отправки сухопутный войск, Великобритания намерена обеспечить защиту воздушного и морского пространства Украины. Сколько всего военных Лондон планирует направить для поддержки Киева, не уточняется, но они будут выводиться поэтапно в течение пяти лет, отметили собеседники The Telegraph.

Отправка миротворцев в Украину обсуждалась 10 апреля на встрече министров обороны 30 стран. Мероприятие прошло в штаб-квартире НАТО без участия США. Усилия по формированию «коалиции желающих» направить войска в Украину возглавили Великобритания и Франция. Помимо Лондона и Парижа, к миротворческой миссии согласились присоединиться страны Балтии, сообщило AFP. Другие участники встречи поставили вопрос о цели размещения войск.

«Важно прояснить, что будет включать миссия и чем мы будем заниматься. Будем ли мы миротворцами, силами сдерживания или обеспечения безопасности», — отметил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Предполагается, что силы «коалиции желающих» будут развернуты в Украине после заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Западные военные должны будут обеспечить безопасность критически важных объектов инфраструктуры. При этом они не будут располагаться вдоль линии соприкосновения. Численность миротворческого контингента может составить до 30 тыс. человек, писала ранее The Times.