Москва предложила США снять санкции с «Аэрофлота» в рамках диалога о возобновлении прямого авиасообщения между странами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Вывод крупнейшей российской авиакомпании из-под ограничений, введенных после начала вторжения в Украину, должно быть следствием возобновления авиасообщения между РФ и США, сказал Лавров. По его словам, предложение по «Аэрофлоту» было сделано «больше месяца назад» на переговорах с американской стороной в Эр-Рияде. С того момента ответа от американцев не последовало.

Накануне в ходе двусторонних переговоров в Стамбуле «наши эксперты напомнили об этом предложении», отметил Лавров и добавил, что МИД продолжит работать над этим вопросом, чтобы вернуться «к нормальности» в международных отношениях.

Очередные переговоры в Стамбуле 10 апреля, которые длились пять с половиной часов, не принесли значимых результатов. В российском МИД сообщили, что США и РФ договорились разработать «дорожную карту» по возврату изъятых властями Штатов шести российских объектов дипломатической недвижимости. Глава российской делегации и полос РФ в США Александр Дарчиев подчеркнул важность «срочных практических шагов» по этому вопросу, в том числе допуска на объекты представителей России для «инспекции и оценки нанесенного ущерба».