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Блинкен подал голос

12:30 435

США следует действовать против Китая вместе с другими странами, а не в одиночку, заявил бывший американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CNBC.

Говоря о тарифной войне, развязанной президентом США Дональдом Трампом, Блинкен указал, что проблемы нечестной торговой политики и перепроизводства в Китае действительно существуют, но бороться с этим нужно иначе.

«Когда мы объединяемся с партнерами, как это было еще несколько месяцев назад — с Европой и странами Восточной Азии, вместе мы представляем 50–60% мирового ВВП. Китаю гораздо сложнее игнорировать такое давление. Вот как можно добиться результатов. Боюсь, сейчас мы движемся к ситуации, где вместо «Америка прежде всего» получится «Америка в одиночку», — сказал он.

Блинкен также отметил, что политика применения пошлин приводит к потере доверия между США и их партнерами. Даже если в стране произойдет смена власти, другие государства теперь не будут уверены, что в дальнейшем «более привычная» политика Вашингтона окажется долговечной. «И загнать этого джинна обратно в бутылку будет сложно», — предупредил экс-глава Госдепа.

Дональд Трамп в начале апреля объявил о введении пошлин на товары примерно из 200 стран. Для большинства тариф должен был составить 10%, но для некоторых стран его повысили. На данный момент для Китая действует самая высокая пошлина — 145%. Для других государств Трамп приостановил действие повышенных тарифов на 90 дней, установив только пошлину 10%. КНР — единственная страна, для чьих товаров тариф выше более чем в десять раз.

В ответ на действия Вашингтона Министерство финансов Китая сообщило о повышении пошлин на американские товары с 84% до 125%. Новые тарифы начнут действовать с 12 апреля.

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