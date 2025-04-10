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Доллар рухнул. Инвесторы избавляются от американской валюты

12:34 421

В пятницу, 11 апреля, доллар продолжает терять позиции: инвесторы активно избавляются от американских активов, отдавая предпочтение швейцарскому франку, японской иене и евро на фоне снижения доверия к экономике США.

Золото сохраняет высокий спрос: драгоценный металл установил новый исторический рекорд, впервые превысив отметку в 3200 долларов за унцию. Накануне инвесторы вновь распродавали акции США после роста, вызванного заявлением президента Дональда Трампа о временной приостановке введения повышенных пошлин для ряда торговых партнеров, за исключением Китая. Трейдеры также продавали долгосрочные американские облигации: доходность 10-летних государственных облигаций США может продемонстрировать самый значительный недельный рост с 2001 года.

«На рынках четко прослеживается тенденция к уходу из американских активов в пользу традиционных защитных инструментов. При этом доллар больше не воспринимается как защитный актив», — отметил Крис Уэстон, аналитик Pepperstone.

«Текущие рыночные движения напоминают репатриацию капитала зарубежными компаниями, многие из которых считают, что решение Трампа приостановить пошлины связано с ростом системных рисков, и переводят средства подальше от центра нестабильности», — добавил он.

Утром, 11 апреля, индекс доллара к корзине шести ключевых валют снизился на 0,26% до 100,26, временно опустившись ниже 100 пунктов впервые с июля 2023 года.

Японская иена укрепилась к доллару на 0,69%, достигнув 143,45, швейцарский франк вырос на 0,3% до 0,8208. Евро прибавил 0,89%, поднявшись до 1,1297 долларов, а британский фунт укрепился на 0,32% до 1,3009 долларов.

Тем временем доходность 10-летних treasuries подскочила на пятничных торгах на 10 базисных пунктов до 4,488%.

«Трамп первым уступил, когда доходность начала расти, но это не исключает, что доходность 10-летних treasuries вновь протестирует уровень 4,50%, пока доллар продолжает падать вместе с облигациями», — прокомментировал Брент Доннели, президент Spectra Markets.

«Похоже, мы вступаем в фазу активных продаж доллара, — добавил он. — Разница в процентных ставках больше не играет ключевой роли для доллара, и такое я вижу впервые».

На материковом рынке юань стабилен на уровне 7,3202. На офшорном рынке китайская валюта подешевела на 0,18% до 7,3239.

Биткоин вырос на 1,11%, достигнув 80 763,69 долларов, а эфириум прибавил 1,2%, поднявшись до 1547,79 долларов.

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