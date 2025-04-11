Встреча Алиева и Эрдогана в Анталье

В Анталье состоялась встреча президента Азербайджанской Республики и Турецкой Республики Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.

На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием братских и союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, обсуждены перспективы связей.

Выразив признательность президенту Турции за приглашение на Анталийский дипломатический форум, глава азербайджанского государства отметил, что это мероприятие является одной из ведущих мировых платформ для обсуждения важных вопросов международной повестки дня.

В ходе беседы главы государств провели обмен мнениями по двусторонним отношениям, ситуации на Южном Кавказе и Ближнем Востоке.