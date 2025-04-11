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Блинкен рассказал о тайне США про Зеленского

13:06 1843

Администрация бывшего президента США Джо Байдена имела разногласия с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако эти противоречия не выносились на публику. Об этом в интервью телеканалу CNBC рассказал бывший госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Были ли у нас разногласия с нашими украинскими партнерами, включая Зеленского? Безусловно. Демонстрировали ли мы это открыто в момент их возникновения? Нет», — отметил он.

Блинкен добавил, что Зеленский во время президентства Джо Байдена сам предлагал США сделку по полезным ископаемым своей страны в обмен на военную помощь.

«В пакете помощи, который Зеленский предложил нам в последние шесть месяцев нашего нахождения у власти, было предусмотрено сотрудничество с нами в сфере редкоземельных металлов», — сказал экс-госсекретарь. Он отметил, что считает справедливым обмен украинских полезных ископаемых на помощь США.

Ранее Блинкен критиковал политику новой администрации США под руководством президента Дональда Трампа, указывая, что ужесточение контроля за импортом ведет страну к изоляции. По его мнению, действия Трампа обрекают США на одиночество.

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