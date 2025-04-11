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Агаджанова задержали в Польше и выдадут Азербайджану

13:08 1752

Польша экстрадировала в Азербайджан гражданина Грузии Ульпета Агаджанова, разыскиваемого за тяжкое преступление. Об этом заявили в Генпрокуратуре Азербайджана.

По информации ведомства, Агаджанов обвиняется в совершении предумышленного убийства в составе группы лиц по предварительному сговору. В связи с уклонением от следствия он был объявлен в международный розыск.

В октябре 2024 года он был задержан в польском городе Кутно. По ходатайству азербайджанской стороны районный суд города Лодзь принял решение о его экстрадиции.

3 апреля Агаджанов был этапирован в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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