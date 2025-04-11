США в стороне, Европа – на передовой. Новый этап «Рамштайна»

Западные чиновники настаивали, что работа «Рамштайна» продолжится, несмотря на политику новой американской администрации. В отличие от своего предшественника, Дональд Трамп считает себя посредником в отношении российско-украинской войны, проводит прямые переговоры с Россией и заявляет о намерении как можно быстрее закончить конфликт, даже если для этого Украина должна будет пойти на уступки.

Ранее издание Defence News писало со ссылкой на информированные источники, что министр обороны США Питер Хегсет может присоединиться к участникам совещания по видеосвязи.

Как сообщали СМИ, это заседание может впервые состояться без непосредственного участия чиновников США, которые ранее были инициаторами такого формата.

В Брюсселе открывается очередное заседание союзников Украины в формате «Рамштайн», где обсуждается выделение Киеву военной помощи для сопротивления российской агрессии.

В сегодняшнем заседании принимают участие министры обороны стран НАТО и Украины, а также чиновники Евросоюза. Оно проходит под председательством Великобритании и Германии.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кайя Каллас сказала во время совещания, что в этом году европейские страны пообещали выделить Украине военную помощь более чем на 23 млрд евро.

Каллас также обвинила Россию в нежелании прекращать войну и намекнула, что США должны оказывать на Москву большее давление.

«Прошло уже четыре недели с момента, когда Украина согласилась на безусловное прекращение огня, и мы не видели никаких позитивных знаков с российской стороны. Так что нам нужно оказывать давление на Россию, и я думаю, что речь идет о репутации всех, кто заявил, что нам нужно прекратить убийства», — сказала Каллас.

Каждый раз, когда новый президент США говорит о российско-украинской войне, он повторяет фразы о том, что на ней каждый день гибнут люди с обеих сторон и она должна как можно быстрее закончиться.