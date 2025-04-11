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Китай заваливает Россию смертельно опасным наркотиком

13:14 1855

Российские правоохранительные органы начали регулярно изымать партии опасного синтетического наркотика — карфентанила. Если до 2024 года случаи его обнаружения в России были единичными, то в 2024 году правоохранители изъяли 1 кг препаратов, которые содержали карфентанил, а в первые месяцы текущего года — еще 100 г. Это следует из данных силовых ведомств, которые изучили российские журналисты.

Наркотик относится к синтетическим опиоидам и является производным фентанила. Впервые его синтезировала в 1974 году компания Janssen. В ее исследовании говорилось, что карфентанил в 5 тыс. раз сильнее героина и в 10 тыс. раз — морфина. Это седативное средство для особо крупных млекопитающих — слонов, носорогов, буйволов и антилоп.

В управлении ООН по наркотикам и преступности препарат отнесли к наиболее сильным из коммерчески доступных опиоидов в мире. Смертная доза для человека составляет всего 2 мкг (0,002 мг). В России карфентанил включен в список психотропных веществ, подлежащих контролю. При изъятии значительным весом партии карфентанила считается 0,002 г, крупным — от 1,01 г, особо крупным — от 2 г. Для сравнения: у героина значительный вес — это 0,5 г, крупный — от 2,5 г, особо крупный — от 1 кг.

Один из последних случаев изъятия наркотика произошел в апреле. В Алтайском крае 27-летнего местного жителя задержали с 20 пакетами вещества, содержащего карфентанил общим весом около 47 г. В МВД уточнили, что задержанный работал оптовым наркокурьером в одном из интернет-магазинов. Также в апреле этого года в Курганской области задержали женщину с 40 г вещества, предназначенного для сбыта. А в Хабаровском крае ППС остановила мужчину, у которого при себе было 13 пакетиков с 2,2 г наркотика.

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