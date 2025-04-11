USD 1.7000
EUR 1.9245
RUB 2.0345
Подписаться на уведомления
Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами
Новость дня
Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами

Как Грузию пытались втянуть в войну между Россией и Украиной

13:21 1066

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в феврале 2022 года страна дважды получала запросы от иностранных государств о вступлении в войну между Россией и Украиной. Об этом он рассказал, выступая на Антальском дипломатическом форуме.

«Первый запрос о присоединении к военному конфликту между Россией и Украиной поступил в начале февраля 2022 года, второй — в конце того же месяца. Это был откровенный политический нажим на Грузию. В таких условиях дипломатия оказалась бессильна. Нам пришлось вести активную политическую борьбу, чтобы защитить национальные интересы Грузии и сохранить мир. Это была борьба исключительно политическая, без применения дипломатических инструментов», — подчеркнул Кобахидзе.

По его словам, Грузия и ее власти до сих пор сталкиваются с подобными вызовами. «Мы сосредоточены на сохранении мира и обеспечении процветания нашей страны, используя различные дипломатические подходы», — добавил премьер.

Кобахидзе выразил мнение, что необходимо дождаться наступления мира. «Как только мир будет восстановлен, дипломатия вновь возьмет верх над грубыми политическими интересами», — заключил он.

Названы сроки строительства железной дороги Решт – Астара
Названы сроки строительства железной дороги Решт – Астара
14:59 192
Азербайджан и Катар обсудили развитие сотрудничества
Азербайджан и Катар обсудили развитие сотрудничества
14:56 109
Встреча Алиева и Эрдогана в Анталье
Встреча Алиева и Эрдогана в Анталье добавлено фото; обновлено 14:45
14:45 2085
Спецпосланник Трампа проводит встречи в России
Спецпосланник Трампа проводит встречи в России обновлено 14:40
14:40 2882
Брат Губада Ибадоглу помещен под надзор полиции
Брат Губада Ибадоглу помещен под надзор полиции
14:35 664
Экс-главком ВСУ заявил, что Россия разгромит западные армии
Экс-главком ВСУ заявил, что Россия разгромит западные армии
14:08 1552
США не смогут создать новый истребитель из-за Китая
США не смогут создать новый истребитель из-за Китая
14:01 1198
Золото побило исторический максимум
Золото побило исторический максимум
12:58 1502
Греческие компании и Албания срывают азербайджанский проект
Греческие компании и Албания срывают азербайджанский проект главное на этот час
12:16 3845
Тарифная война: у китайцев собственная гордость. Они будут драться до конца
Тарифная война: у китайцев собственная гордость. Они будут драться до конца главная тема
03:48 4676
Доллар рухнул. Инвесторы избавляются от американской валюты
Доллар рухнул. Инвесторы избавляются от американской валюты
12:34 3675

ЭТО ВАЖНО

Названы сроки строительства железной дороги Решт – Астара
Названы сроки строительства железной дороги Решт – Астара
14:59 192
Азербайджан и Катар обсудили развитие сотрудничества
Азербайджан и Катар обсудили развитие сотрудничества
14:56 109
Встреча Алиева и Эрдогана в Анталье
Встреча Алиева и Эрдогана в Анталье добавлено фото; обновлено 14:45
14:45 2085
Спецпосланник Трампа проводит встречи в России
Спецпосланник Трампа проводит встречи в России обновлено 14:40
14:40 2882
Брат Губада Ибадоглу помещен под надзор полиции
Брат Губада Ибадоглу помещен под надзор полиции
14:35 664
Экс-главком ВСУ заявил, что Россия разгромит западные армии
Экс-главком ВСУ заявил, что Россия разгромит западные армии
14:08 1552
США не смогут создать новый истребитель из-за Китая
США не смогут создать новый истребитель из-за Китая
14:01 1198
Золото побило исторический максимум
Золото побило исторический максимум
12:58 1502
Греческие компании и Албания срывают азербайджанский проект
Греческие компании и Албания срывают азербайджанский проект главное на этот час
12:16 3845
Тарифная война: у китайцев собственная гордость. Они будут драться до конца
Тарифная война: у китайцев собственная гордость. Они будут драться до конца главная тема
03:48 4676
Доллар рухнул. Инвесторы избавляются от американской валюты
Доллар рухнул. Инвесторы избавляются от американской валюты
12:34 3675
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться