Как Грузию пытались втянуть в войну между Россией и Украиной

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в феврале 2022 года страна дважды получала запросы от иностранных государств о вступлении в войну между Россией и Украиной. Об этом он рассказал, выступая на Антальском дипломатическом форуме.

«Первый запрос о присоединении к военному конфликту между Россией и Украиной поступил в начале февраля 2022 года, второй — в конце того же месяца. Это был откровенный политический нажим на Грузию. В таких условиях дипломатия оказалась бессильна. Нам пришлось вести активную политическую борьбу, чтобы защитить национальные интересы Грузии и сохранить мир. Это была борьба исключительно политическая, без применения дипломатических инструментов», — подчеркнул Кобахидзе.

По его словам, Грузия и ее власти до сих пор сталкиваются с подобными вызовами. «Мы сосредоточены на сохранении мира и обеспечении процветания нашей страны, используя различные дипломатические подходы», — добавил премьер.

Кобахидзе выразил мнение, что необходимо дождаться наступления мира. «Как только мир будет восстановлен, дипломатия вновь возьмет верх над грубыми политическими интересами», — заключил он.