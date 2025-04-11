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Франция готовит операции против России

13:42 1075

Французские военные составляют карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдовой на случай возможного столкновения НАТО и России, пишет газета Le Figaro.

Согласно данным издания, в 2024 году в Румынию прибыли военнослужащие 28-й отдельной части Сухопутных войск Франции — единственного подразделения военных топографов в стране — для обновления карт местности. Особое внимание было уделено Фокшанским воротам, коридору между Карпатами и Дунаем, который, по оценкам НАТО, может стать направлением для наступления российских войск.

Командир подразделения полковник Гийом Шмидт подчеркнул, что в условиях боевых действий войска должны быть готовы действовать даже при отключении спутниковой навигации. «Заранее подготовленные ориентиры на местности позволят силам точно определять свое положение и выполнять поставленные задачи», — отметил он.

«Союзникам были необходимы обновленные данные о предполагаемом поле боя», - пояснил французский полковник Жером цель миссии. По его словам, вооруженные силы стран НАТО должны понимать, где могут быть размещены системы вооружения и учитывать подходящие маршруты для передвижения техники.

В результате совместной работы французских топографов и Национального агентства картографии Румынии была создана трехмерная карта местности. Она содержит ценные для армии данные и превосходит по точности коммерческие картографические сервисы. «Карта позволяет точно определить расположение мостов и потенциальных переправ, что поможет тыловым службам сосредоточиться на своих задачах», — пояснила сержант Жоанни. Также был составлен каталог инфраструктурных объектов, представляющих интерес для военных, и перечень ориентиров, размещенных с интервалом примерно в 5 км.

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