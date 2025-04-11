«Цунами» для Шри-Ланки

«Мы не были готовы к таким мерам. Их последствия можно сравнить с разрушительным воздействием пандемии или цунами», — заявил Диссанаяке на совещании с представителями оппозиции. Он призвал все политические силы объединиться для преодоления кризиса, подчеркнув, что правительство рассчитывает на поддержку в борьбе с новыми вызовами.

В числе предложенных решений — возможная отмена ланкийских пошлин на американские товары, а также инициирование переговоров с Вашингтоном о привлечении инвестиций и расширении совместного производства для экспорта в рамках соглашений о свободной торговле.

США остаются одним из крупнейших экономических партнёров Шри-Ланки: ежегодный экспорт в основном текстильной продукции достигает $3 млрд.

Напомним, 2 апреля Дональд Трамп объявил о введении новых тарифов на продукцию из 185 стран. Позже, 9 апреля, он сообщил о 90-дневной отсрочке для стран, выразивших готовность к переговорам. На этот период для них будут действовать базовые пошлины в размере 10%.