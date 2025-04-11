USD 1.7000
EUR 1.9245
RUB 2.0345
Подписаться на уведомления
Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами
Новость дня
Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами

«Цунами» для Шри-Ланки

13:45 827

Президент Шри-Ланки Кумара Диссанаяке резко отреагировал на введение Соединёнными Штатами 34-процентных тарифов на ланкийский экспорт.

По его словам, решение президента США Дональда Трампа стало настоящим ударом для экономики островного государства.

«Мы не были готовы к таким мерам. Их последствия можно сравнить с разрушительным воздействием пандемии или цунами», — заявил Диссанаяке на совещании с представителями оппозиции. Он призвал все политические силы объединиться для преодоления кризиса, подчеркнув, что правительство рассчитывает на поддержку в борьбе с новыми вызовами.

В числе предложенных решений — возможная отмена ланкийских пошлин на американские товары, а также инициирование переговоров с Вашингтоном о привлечении инвестиций и расширении совместного производства для экспорта в рамках соглашений о свободной торговле.

США остаются одним из крупнейших экономических партнёров Шри-Ланки: ежегодный экспорт в основном текстильной продукции достигает $3 млрд.

Напомним, 2 апреля Дональд Трамп объявил о введении новых тарифов на продукцию из 185 стран. Позже, 9 апреля, он сообщил о 90-дневной отсрочке для стран, выразивших готовность к переговорам. На этот период для них будут действовать базовые пошлины в размере 10%.

Названы сроки строительства железной дороги Решт – Астара
Названы сроки строительства железной дороги Решт – Астара
14:59 195
Азербайджан и Катар обсудили развитие сотрудничества
Азербайджан и Катар обсудили развитие сотрудничества
14:56 113
Встреча Алиева и Эрдогана в Анталье
Встреча Алиева и Эрдогана в Анталье добавлено фото; обновлено 14:45
14:45 2087
Спецпосланник Трампа проводит встречи в России
Спецпосланник Трампа проводит встречи в России обновлено 14:40
14:40 2885
Брат Губада Ибадоглу помещен под надзор полиции
Брат Губада Ибадоглу помещен под надзор полиции
14:35 666
Экс-главком ВСУ заявил, что Россия разгромит западные армии
Экс-главком ВСУ заявил, что Россия разгромит западные армии
14:08 1556
США не смогут создать новый истребитель из-за Китая
США не смогут создать новый истребитель из-за Китая
14:01 1201
Золото побило исторический максимум
Золото побило исторический максимум
12:58 1503
Греческие компании и Албания срывают азербайджанский проект
Греческие компании и Албания срывают азербайджанский проект главное на этот час
12:16 3848
Тарифная война: у китайцев собственная гордость. Они будут драться до конца
Тарифная война: у китайцев собственная гордость. Они будут драться до конца главная тема
03:48 4676
Доллар рухнул. Инвесторы избавляются от американской валюты
Доллар рухнул. Инвесторы избавляются от американской валюты
12:34 3679

ЭТО ВАЖНО

Названы сроки строительства железной дороги Решт – Астара
Названы сроки строительства железной дороги Решт – Астара
14:59 195
Азербайджан и Катар обсудили развитие сотрудничества
Азербайджан и Катар обсудили развитие сотрудничества
14:56 113
Встреча Алиева и Эрдогана в Анталье
Встреча Алиева и Эрдогана в Анталье добавлено фото; обновлено 14:45
14:45 2087
Спецпосланник Трампа проводит встречи в России
Спецпосланник Трампа проводит встречи в России обновлено 14:40
14:40 2885
Брат Губада Ибадоглу помещен под надзор полиции
Брат Губада Ибадоглу помещен под надзор полиции
14:35 666
Экс-главком ВСУ заявил, что Россия разгромит западные армии
Экс-главком ВСУ заявил, что Россия разгромит западные армии
14:08 1556
США не смогут создать новый истребитель из-за Китая
США не смогут создать новый истребитель из-за Китая
14:01 1201
Золото побило исторический максимум
Золото побило исторический максимум
12:58 1503
Греческие компании и Албания срывают азербайджанский проект
Греческие компании и Албания срывают азербайджанский проект главное на этот час
12:16 3848
Тарифная война: у китайцев собственная гордость. Они будут драться до конца
Тарифная война: у китайцев собственная гордость. Они будут драться до конца главная тема
03:48 4676
Доллар рухнул. Инвесторы избавляются от американской валюты
Доллар рухнул. Инвесторы избавляются от американской валюты
12:34 3679
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться