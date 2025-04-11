Украина обвиняет Россию в срыве перемирия
Россия ответила на предложение о прекращении огня типичной «ложью и террором» — за последний месяц россияне выпустили 70 ракет и тысячи дронов-камикадзе, заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД, Сибига напомнил, что 11 марта в Джидде Украина безоговорочно согласилась на предложение США о временном прекращении огня. Россия отказалась.
«Сегодня, 11 апреля, исполняется ровно месяц с того момента, как Россия отвергла предложение США о временном прекращении огня. Это был их «ответ» на мирную инициативу: ложь, манипуляции и продолжение террора», — сказал глава МИД Украины.
Он подчеркнул, что в течение этого месяца можно было бы сохранять тишину и двигаться к укреплению доверия, но вместо этого Россия продолжила удары. По словам Сибиги, РФ остается единственным препятствием на пути к миру, и международное сообщество должно усилить давление.
В марте Украина согласилась на 30-дневное перемирие, предложенное Вашингтоном. Россия же начала выдвигать ультимативные условия — в том числе прекращение западной помощи Украине и отказ от мобилизации. Позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал американское предложение «неприемлемым» и «не решающим проблем» Кремля.