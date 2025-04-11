Экс-главком ВСУ заявил, что Россия разгромит западные армии

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что вооруженные силы стран Запада в случае конфликта «обречены на быстрый разгром», если не учтут опыт украинской армии.

«Убаюканные десятилетиями доминирования во множестве отраслей западные армии спали слишком долго. Если они столкнутся с противником, массово использующим оптимизированные для войны на истощение автономные виды вооружений, они могут закончить свое существование так же, как произошло с жертвами немецкого блицкрига во Вторую мировую», - говорится в статье Залужного, написанной для западного портала Defence One.

Залужный утверждает, что западные союзники Киева имеют «подарок неизмеримой ценности» - опыт ВСУ, который поможет Западу в случае конфликта. В качестве примеров такого опыта Залужный приводит, в частности, широкое использование дешевых ударных, разведывательных и транспортных беспилотников, а также морских дронов и онлайн-систем управления боем.