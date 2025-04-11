USD 1.7000
EUR 1.9245
RUB 2.0345
Подписаться на уведомления
Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами
Новость дня
Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами

Экс-главком ВСУ заявил, что Россия разгромит западные армии

14:08 1563

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что вооруженные силы стран Запада в случае конфликта «обречены на быстрый разгром», если не учтут опыт украинской армии.

«Убаюканные десятилетиями доминирования во множестве отраслей западные армии спали слишком долго. Если они столкнутся с противником, массово использующим оптимизированные для войны на истощение автономные виды вооружений, они могут закончить свое существование так же, как произошло с жертвами немецкого блицкрига во Вторую мировую», - говорится в статье Залужного, написанной для западного портала Defence One.

Залужный утверждает, что западные союзники Киева имеют «подарок неизмеримой ценности» - опыт ВСУ, который поможет Западу в случае конфликта. В качестве примеров такого опыта Залужный приводит, в частности, широкое использование дешевых ударных, разведывательных и транспортных беспилотников, а также морских дронов и онлайн-систем управления боем.

Названы сроки строительства железной дороги Решт – Астара
Названы сроки строительства железной дороги Решт – Астара
14:59 201
Азербайджан и Катар обсудили развитие сотрудничества
Азербайджан и Катар обсудили развитие сотрудничества
14:56 114
Встреча Алиева и Эрдогана в Анталье
Встреча Алиева и Эрдогана в Анталье добавлено фото; обновлено 14:45
14:45 2091
Спецпосланник Трампа проводит встречи в России
Спецпосланник Трампа проводит встречи в России обновлено 14:40
14:40 2888
Брат Губада Ибадоглу помещен под надзор полиции
Брат Губада Ибадоглу помещен под надзор полиции
14:35 671
Экс-главком ВСУ заявил, что Россия разгромит западные армии
Экс-главком ВСУ заявил, что Россия разгромит западные армии
14:08 1564
США не смогут создать новый истребитель из-за Китая
США не смогут создать новый истребитель из-за Китая
14:01 1204
Золото побило исторический максимум
Золото побило исторический максимум
12:58 1503
Греческие компании и Албания срывают азербайджанский проект
Греческие компании и Албания срывают азербайджанский проект главное на этот час
12:16 3852
Тарифная война: у китайцев собственная гордость. Они будут драться до конца
Тарифная война: у китайцев собственная гордость. Они будут драться до конца главная тема
03:48 4676
Доллар рухнул. Инвесторы избавляются от американской валюты
Доллар рухнул. Инвесторы избавляются от американской валюты
12:34 3682

ЭТО ВАЖНО

Названы сроки строительства железной дороги Решт – Астара
Названы сроки строительства железной дороги Решт – Астара
14:59 201
Азербайджан и Катар обсудили развитие сотрудничества
Азербайджан и Катар обсудили развитие сотрудничества
14:56 114
Встреча Алиева и Эрдогана в Анталье
Встреча Алиева и Эрдогана в Анталье добавлено фото; обновлено 14:45
14:45 2091
Спецпосланник Трампа проводит встречи в России
Спецпосланник Трампа проводит встречи в России обновлено 14:40
14:40 2888
Брат Губада Ибадоглу помещен под надзор полиции
Брат Губада Ибадоглу помещен под надзор полиции
14:35 671
Экс-главком ВСУ заявил, что Россия разгромит западные армии
Экс-главком ВСУ заявил, что Россия разгромит западные армии
14:08 1564
США не смогут создать новый истребитель из-за Китая
США не смогут создать новый истребитель из-за Китая
14:01 1204
Золото побило исторический максимум
Золото побило исторический максимум
12:58 1503
Греческие компании и Албания срывают азербайджанский проект
Греческие компании и Албания срывают азербайджанский проект главное на этот час
12:16 3852
Тарифная война: у китайцев собственная гордость. Они будут драться до конца
Тарифная война: у китайцев собственная гордость. Они будут драться до конца главная тема
03:48 4676
Доллар рухнул. Инвесторы избавляются от американской валюты
Доллар рухнул. Инвесторы избавляются от американской валюты
12:34 3682
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться