И президент Сирии прилетел в Анталью
14:19 530
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в Турцию для участия в 4-м Анталийском дипломатическом форуме. Об этом сообщила администрация сирийского лидера.
11 апреля начал работу трехдневный дипломатический форум (ADF2025). Официальное открытие намечено на 15:00 по местному времени с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Темой ADF2025 стало «Возвращение к дипломатии в раздробленном мире».
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