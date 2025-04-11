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Большой пакет военной помощи Украине

14:31 570

Великобритания, Норвегия и Германия объединяют усилия для поддержки Украины, финансируя поставки сотен тысяч беспилотников, которые стали ключевым инструментом в противостоянии российским войскам. Несмотря на переговоры о возможном мирном урегулировании, российская армия продолжает попытки наступления, а дроны помогают украинским силам эффективно сдерживать эти атаки.

На встрече в Брюсселе, состоявшейся в пятницу, Великобритания и Норвегия объявили о совместном пакете помощи на сумму 580 млн долларов. Эти средства пойдут на оперативную поставку FPV-дронов, предназначенных для точечных ударов и сброса боеприпасов на позиции противника, а также на закупку радарных систем и противотанковых мин, сообщило британское Минобороны.

В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус, сохраняющий пост в новом правительстве, анонсировал передачу 300 разведывательных беспилотников, четырех систем ПВО IRIS-T с 300 ракетами, 30 ракет Patriot, а также танков и артиллерийских снарядов. Эти поставки будут профинансированы из немецкого фонда объемом 11 млрд евро, рассчитанного на использование до 2029 года.

Согласно заявлению британского Минобороны, дроны, закупаемые в рамках британо-норвежской инициативы у британских и украинских производителей, ответственны за 60–70% ущерба, наносимого российской военной технике. Беспилотники превратились в решающий фактор на поле боя, позволяя украинским войскам успешно противостоять наступлению.

Военный эксперт Майкл Кофман из Фонда Карнеги отметил, что беспилотники обеспечивают более 60% ежедневных потерь российской армии, играя центральную роль в остановке атак наряду с минами и артиллерией.

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