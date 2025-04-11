USD 1.7000
EUR 1.9245
RUB 2.0345
Подписаться на уведомления
Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами
Новость дня
Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами

Полковнику Хазиеву грозит 5 лет тюрьмы

14:36 396

Завершено судебное следствие по делу об убийстве военнослужащего Джейхуна Гусейнова, пропавшего без вести в Нахчыване в июне 2024 года и найденного мертвым спустя два дня.

Как сообщает haqqin.az, на заседании Нахчыванского военного суда прокурор запросил 5 лет лишения свободы для обвиняемого — полковника, командира воинской части, в которой служил Гусейнов, Самира Хазиева.

Для бывшего начальника медицинской службы части капитана медицинской службы Айдына Гулиева государственный обвинитель потребовал 4 года заключения. Также прокурор предложил взять Гулиева под стражу в зале суда.

Следующее заседание назначено на 17 апреля.

Напомним, полковник Хазиев привлечен к ответственности по делу о гибели Джейхуна Тофик оглы Гусейнова, который был найден убитым. По версии следствия, командир части не предпринял необходимых мер после исчезновения военнослужащего.

Полковнику Хазиеву предъявлено обвинение по статье 341.2.3 Уголовного кодекса Азербайджана. По ходатайству Военной прокуратуры решением Бакинского военного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

Названы сроки строительства железной дороги Решт – Астара
Названы сроки строительства железной дороги Решт – Астара
14:59 211
Азербайджан и Катар обсудили развитие сотрудничества
Азербайджан и Катар обсудили развитие сотрудничества
14:56 118
Встреча Алиева и Эрдогана в Анталье
Встреча Алиева и Эрдогана в Анталье добавлено фото; обновлено 14:45
14:45 2099
Спецпосланник Трампа проводит встречи в России
Спецпосланник Трампа проводит встречи в России обновлено 14:40
14:40 2891
Брат Губада Ибадоглу помещен под надзор полиции
Брат Губада Ибадоглу помещен под надзор полиции
14:35 676
Экс-главком ВСУ заявил, что Россия разгромит западные армии
Экс-главком ВСУ заявил, что Россия разгромит западные армии
14:08 1570
США не смогут создать новый истребитель из-за Китая
США не смогут создать новый истребитель из-за Китая
14:01 1207
Золото побило исторический максимум
Золото побило исторический максимум
12:58 1505
Греческие компании и Албания срывают азербайджанский проект
Греческие компании и Албания срывают азербайджанский проект главное на этот час
12:16 3858
Тарифная война: у китайцев собственная гордость. Они будут драться до конца
Тарифная война: у китайцев собственная гордость. Они будут драться до конца главная тема
03:48 4676
Доллар рухнул. Инвесторы избавляются от американской валюты
Доллар рухнул. Инвесторы избавляются от американской валюты
12:34 3683

ЭТО ВАЖНО

Названы сроки строительства железной дороги Решт – Астара
Названы сроки строительства железной дороги Решт – Астара
14:59 211
Азербайджан и Катар обсудили развитие сотрудничества
Азербайджан и Катар обсудили развитие сотрудничества
14:56 118
Встреча Алиева и Эрдогана в Анталье
Встреча Алиева и Эрдогана в Анталье добавлено фото; обновлено 14:45
14:45 2099
Спецпосланник Трампа проводит встречи в России
Спецпосланник Трампа проводит встречи в России обновлено 14:40
14:40 2891
Брат Губада Ибадоглу помещен под надзор полиции
Брат Губада Ибадоглу помещен под надзор полиции
14:35 676
Экс-главком ВСУ заявил, что Россия разгромит западные армии
Экс-главком ВСУ заявил, что Россия разгромит западные армии
14:08 1570
США не смогут создать новый истребитель из-за Китая
США не смогут создать новый истребитель из-за Китая
14:01 1207
Золото побило исторический максимум
Золото побило исторический максимум
12:58 1505
Греческие компании и Албания срывают азербайджанский проект
Греческие компании и Албания срывают азербайджанский проект главное на этот час
12:16 3858
Тарифная война: у китайцев собственная гордость. Они будут драться до конца
Тарифная война: у китайцев собственная гордость. Они будут драться до конца главная тема
03:48 4676
Доллар рухнул. Инвесторы избавляются от американской валюты
Доллар рухнул. Инвесторы избавляются от американской валюты
12:34 3683
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться