Полковнику Хазиеву грозит 5 лет тюрьмы
Завершено судебное следствие по делу об убийстве военнослужащего Джейхуна Гусейнова, пропавшего без вести в Нахчыване в июне 2024 года и найденного мертвым спустя два дня.
Как сообщает haqqin.az, на заседании Нахчыванского военного суда прокурор запросил 5 лет лишения свободы для обвиняемого — полковника, командира воинской части, в которой служил Гусейнов, Самира Хазиева.
Для бывшего начальника медицинской службы части капитана медицинской службы Айдына Гулиева государственный обвинитель потребовал 4 года заключения. Также прокурор предложил взять Гулиева под стражу в зале суда.
Следующее заседание назначено на 17 апреля.
Напомним, полковник Хазиев привлечен к ответственности по делу о гибели Джейхуна Тофик оглы Гусейнова, который был найден убитым. По версии следствия, командир части не предпринял необходимых мер после исчезновения военнослужащего.
Полковнику Хазиеву предъявлено обвинение по статье 341.2.3 Уголовного кодекса Азербайджана. По ходатайству Военной прокуратуры решением Бакинского военного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.