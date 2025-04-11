Полковнику Хазиеву грозит 5 лет тюрьмы

Завершено судебное следствие по делу об убийстве военнослужащего Джейхуна Гусейнова, пропавшего без вести в Нахчыване в июне 2024 года и найденного мертвым спустя два дня.

Как сообщает haqqin.az, на заседании Нахчыванского военного суда прокурор запросил 5 лет лишения свободы для обвиняемого — полковника, командира воинской части, в которой служил Гусейнов, Самира Хазиева.