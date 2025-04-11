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Брат Губада Ибадоглу помещен под надзор полиции

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В рамках уголовного дела, расследуемого Следственным управлением Генеральной прокуратуры, продолжаются проверки деятельности неправительственных организаций. Как сообщает haqqin.az, в ходе следствия к уголовной ответственности был привлечен председатель Центра экономических исследований Галиб Тогрул. В отношении него избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

Еще один представитель НПО, Ахмед Мамедзаде, был заключен под стражу накануне. Решение по представителю НПО Айтадж Агазаде суд вынесет сегодня. Отмечается, что в рамках дела об НПО к следствию привлечено несколько человек. Расследование продолжается по статьям 192.2.2, 213.1, 308.2 и другим статьям Уголовного кодекса.

Галиб Тогрул является братом экономиста Губада Ибадоглу, который ранее был освобожден из-под домашнего ареста.

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