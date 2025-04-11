Великобритания предупредила о «критическом годе» войны

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что 2025 год станет «критическим» в войне в Украине. По его словам, именно сейчас важна срочная и целенаправленная поддержка Киева, и союзники должны переосмыслить, чем они могут помочь украинской армии.

Об этом он сообщил во время заседания «Рамштайн», которое проходит 11 апреля в штаб-квартире НАТО.

«2025 год - критический год для войны в Украине, и это критический момент. Мы стоим с вами в борьбе и мы стоим с вами в мире», - сказал он.