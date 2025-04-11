Великобритания предупредила о «критическом годе» войны
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что 2025 год станет «критическим» в войне в Украине. По его словам, именно сейчас важна срочная и целенаправленная поддержка Киева, и союзники должны переосмыслить, чем они могут помочь украинской армии.
Об этом он сообщил во время заседания «Рамштайн», которое проходит 11 апреля в штаб-квартире НАТО.
«2025 год - критический год для войны в Украине, и это критический момент. Мы стоим с вами в борьбе и мы стоим с вами в мире», - сказал он.
В этом контексте Хили сообщил о новом пакете помощи Украине на сумму 450 млн фунтов стерлингов, из которых 350 млн уже официально выделены. Средства будут направлены на усиление оборонных возможностей, в том числе на поставки радаров, противотанковых мин, дронов, а также на ремонт украинской военной техники. Британский министр подчеркнул, что это вклад не только в борьбу, но и в будущее — в восстановление и защиту украинского суверенитета.
Хили напомнил, что Великобритания продолжает оставаться рядом с Украиной, несмотря на любые политические изменения в мире. По его словам, нынешний год станет решающим, и Запад должен объединиться для продолжения давления на Россию и поддержки украинского сопротивления.
Хотя ранее в СМИ появлялись сообщения о возможном отсутствии представителей США на встрече «Рамштайн», министр обороны США Питер Хегсетт всё же принял участие в заседании онлайн.