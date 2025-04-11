Азербайджан и Катар обсудили развитие сотрудничества

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, на встрече было выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Катаром в различных направлениях, отмечен высокий уровень связей, особенно в сфере культуры. Отмечено значение Дней культуры Катара, открывшихся вчера в Баку. Стороны указали, что мероприятие дает прекрасную возможность жителям и гостям столицы Азербайджана ближе познакомиться с богатым культурным наследием и традициями катарского народа.

В то же время было отмечено, что в 2024 году в столице Катара Дохе успешно прошли Дни азербайджанской культуры, подчеркнуто, что такие мероприятия способствуют дальнейшему сближению народов двух стран, укреплению их дружественных связей.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Катаром в торгово-инвестиционной, гуманитарной, культурной, туристической и других сферах, представляющих взаимный интерес.