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Азербайджан и Катар обсудили развитие сотрудничества

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Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился 11 апреля в Баку с министром культуры Катара Шейхом Абдулрахманом бен Хамадом Аль Тани.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, на встрече было выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Катаром в различных направлениях, отмечен высокий уровень связей, особенно в сфере культуры. Отмечено значение Дней культуры Катара, открывшихся вчера в Баку. Стороны указали, что мероприятие дает прекрасную возможность жителям и гостям столицы Азербайджана ближе познакомиться с богатым культурным наследием и традициями катарского народа.

В то же время было отмечено, что в 2024 году в столице Катара Дохе успешно прошли Дни азербайджанской культуры, подчеркнуто, что такие мероприятия способствуют дальнейшему сближению народов двух стран, укреплению их дружественных связей.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Катаром в торгово-инвестиционной, гуманитарной, культурной, туристической и других сферах, представляющих взаимный интерес.

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